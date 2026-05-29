Frankreich verschiebt die Migrationsdebatte weiter nach rechts, und diesmal kommt der Vorstoß nicht aus dem klassischen Lager der Opposition. Wie Le Monde berichtet, schlägt Gérald Darmanin ein dreijähriges Moratorium bei der Einwanderung vor. Der frühere Innenminister und heutige Schwergewichtspolitiker des Regierungslagers spricht damit aus, was in Frankreich längst in der Luft liegt: Das Land ist an einer Grenze angekommen, die nicht nur verwaltungstechnisch, sondern gesellschaftlich ist.

Der Begriff Moratorium ist politisch bewusst gewählt. Er klingt weniger hart als „Stopp“, meint aber genau das: eine Pause, ein Anhalten, ein Durchatmen. Drei Jahre lang soll Frankreich nach Darmanins Vorstellung prüfen, was noch verkraftbar ist, bevor immer neue Zugänge organisiert werden. Das ist eine bemerkenswerte Umkehr in einem Land, dessen Eliten jahrzehntelang jeden Zweifel an Masseneinwanderung als moralisches Problem behandelt haben.

Darmanin argumentiert nicht wie ein Außenseiter, der das System sprengen will. Er argumentiert wie ein Mann aus dem Inneren des Systems, der merkt, dass die alten Formeln nicht mehr tragen. Integration, Assimilation, innere Sicherheit, Wohnungsmarkt, Schulen, Sozialstaat: All das lässt sich nicht endlos mit Appellen überdecken. Irgendwann wird die Wirklichkeit stärker als die politische Sprachregelung.

Kaum ein anderes westeuropäisches Land steht so sichtbar für die Folgen gescheiterter Integrationspolitik: Vorstädte mit Parallelstrukturen, immer neue Sicherheitsdebatten, Schulen unter Druck, religiöse Konflikte, Polizeieinsätze, Rückzug des Staates aus bestimmten Milieus. Wer trotzdem so tut, als sei Migration nur eine Frage von Humanität und Verwaltung, verschweigt die Kosten für die Bürger.

Genau deshalb ist Darmanins Vorstoß mehr als Wahlkampftaktik. Er zeigt, dass selbst Teile des französischen Establishments nicht mehr daran vorbeikommen, Einwanderung als Mengenfrage zu behandeln. Nicht nur wer kommt, sondern wie viele kommen, entscheidet darüber, ob Integration überhaupt eine Chance hat. Diese Einsicht war lange verpönt, weil sie das moralische Geschäftsmodell der offenen Grenzen stört.

Die Reaktionen werden vorhersehbar sein. Linke und liberale Kreise werden warnen, ein Moratorium spiele Marine Le Pen in die Hände. NGOs werden von Ausgrenzung sprechen. Juristen werden auf europäische Regeln, Familiennachzug, Asylrecht und internationale Verpflichtungen verweisen. All das gehört zur Debatte. Aber keine dieser Einwände beantwortet die zentrale Frage: Was passiert mit einem Land, wenn die Aufnahmefähigkeit seiner Institutionen dauerhaft überschritten wird?

Deutschland sollte genau hinsehen. Auch hier wird die Migrationspolitik seit Jahren mit moralischen Begriffen verteidigt, während Kommunen, Schulen, Wohnungsmarkt, Polizei und Sozialkassen die praktischen Folgen tragen. Frankreich ist kein fernes Beispiel, sondern ein Spiegel. Wenn Paris inzwischen über einen dreijährigen Einwanderungsstopp diskutiert, dann zeigt das, wie weit die Realität den alten Multikulti-Erzählungen davongelaufen ist.

Der entscheidende Punkt ist nicht, ob Darmanins Vorschlag in dieser Form kommt. Der entscheidende Punkt ist, dass er überhaupt im Zentrum der französischen Politik ausgesprochen wird. Ein Moratorium war gestern noch ein Tabuwort. Heute steht es in Le Monde. Morgen wird es vielleicht Regierungspolitik. So sieht es aus, wenn die Wirklichkeit langsam durch die Brandmauer sickert.

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