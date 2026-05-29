Der neue Wehrdienst wird offiziell als freiwillig verkauft. Doch wer einmal drin war, soll künftig deutlich schwerer wieder aus der militärischen Verfügbarkeit herauskommen. Telepolis beschreibt den Mechanismus zugespitzt als „freiwillig rein, verpflichtend raus“: Die Bundeswehr braucht Reservisten, und ein neues Gesetz soll Widerspruchsrechte schwächen und Dienstpflichten massiv ausweiten.

Der Kern ist simpel. Der neue Wehrdienst soll nicht nur die aktive Truppe füllen, sondern vor allem die Reserve aufbauen. Die Bundesregierung nennt als Ziel bis 2035 insgesamt 260.000 Zeit- und Berufssoldaten sowie 200.000 Reservisten. Aktuell liegt die Zahl der beorderten Reservisten laut Berichten zum Wehrbeauftragten nur bei rund 60.000. Die Lücke ist groß. Also wird aus Freiwilligkeit schrittweise Verfügbarkeit.

Bislang bedeutete Grundbeorderung nach dem Dienst im Regelfall: ehemalige Soldaten stehen für eine Zeit der Reserve zur Verfügung. Telepolis verweist auf die Unterrichtung des Wehrbeauftragten vom März 2026, wonach die Beorderung künftig nicht mehr nur sechs Jahre laufen soll, sondern grundsätzlich bis zum Ende der Dienstleistungsüberwachung, längstens bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres. Das ist faktisch ein Langzeitvertrag mit dem Staat: einmal militärisch erfasst, jahrzehntelang abrufbar.

Dazu kommt der zweite Hebel. Nach bisheriger Praxis war die Teilnahme an Reserveübungen in Friedenszeiten stark von Freiwilligkeit geprägt. Reservist und Arbeitgeber konnten blockieren. Genau dieses Prinzip steht nun auf der Kippe. Nach einer Reuters-Meldung bei n-tv will die Bundesregierung mit einem Reservestärkungsgesetz die rechtlichen Grundlagen für einen „verlässlichen Einsatz der Reserve“ schaffen und Reservisten künftig wieder zu Übungen verpflichten. Arbeitgeber sollen für Freistellungen Förderbeträge erhalten können.

Das ist die eigentliche Zwangsrekrutierung durch die Hintertür. Nicht jeder Bürger wird morgen abgeholt. Aber wer bereits gedient hat, wer über den neuen Wehrdienst in die Bundeswehr kommt oder wer in der Reserve erfasst wird, soll künftig leichter eingeplant und schwerer ablehnbar werden. Aus dem freiwilligen Einstieg wird eine langfristige Pflichtkulisse. Der Staat nennt es Verlässlichkeit. Der Bürger erlebt es als Zugriff auf Lebenszeit, Beruf und Familie.

Besonders brisant ist die Rolle der Arbeitgeber. Wenn der Arbeitsplatz bei Reserveübungen nicht mehr als praktisches Veto wirkt, dann wird die Reserveplanung der Bundeswehr in den normalen Erwerbsalltag hineingeschoben. Kleine und mittlere Unternehmen sollen mit Pauschalen abgefedert werden. Das ändert aber nichts am Prinzip: Der Staat organisiert Personal nicht nur aus Kasernen heraus, sondern aus Betrieben, Familien und Biografien.

Offiziell wird das mit der veränderten Sicherheitslage begründet. Russland, NATO-Ziele, Landes- und Bündnisverteidigung, Heimatschutz: Das Vokabular ist bekannt. Aber gerade weil die Lage ernst genannt wird, muss die politische Debatte ehrlich sein. Wer jungen Menschen einen „attraktiven“ Wehrdienst anbietet, sollte offen sagen, dass daraus später eine jahrelange oder jahrzehntelange Reservebindung werden kann.

Die Bundesregierung betont, der neue Wehrdienst setze zunächst auf Freiwilligkeit. Gleichzeitig beschreibt sie selbst, dass bei verfehlten Aufwuchszielen eine Bedarfswehrpflicht möglich ist. Der Staat baut also erst die Erfassung, dann die Reservebindung, dann die Pflichtoption. Das ist kein Zufall, sondern ein Eskalationsmodell: erst werben, dann registrieren, dann verpflichten.

Man kann eine einsatzfähige Reserve für notwendig halten. Man kann auch sagen, dass Landesverteidigung ohne Personal nicht funktioniert. Aber dann muss man die Wahrheit aussprechen: Die Bundeswehr bewegt sich weg vom reinen Freiwilligkeitsnarrativ. Sie will Reservisten verlässlich verfügbar machen. Und verlässlich heißt in der Sprache des Staates fast immer: weniger Nein-Rechte für den Einzelnen.

Der neue Wehrdienst ist damit nicht nur eine Personalreform. Er ist ein Test, wie weit der Staat wieder in die Lebensplanung seiner Bürger eingreifen darf. Wer heute freiwillig unterschreibt, könnte morgen feststellen, dass die Unterschrift länger wirkt als gedacht.

Quellen