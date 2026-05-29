Deutschland redet wieder über Bunker. Nicht als Relikt aus dem Kalten Krieg, sondern als sehr praktische Frage: Wo sollen Bürger eigentlich hin, wenn der Ernstfall kommt? t-online berichtet über die Vorbereitungen deutscher Städte und kommt zu einem nüchternen Befund: Behörden prüfen wieder Bunker, Tiefgaragen und U-Bahn-Schächte, doch in vielen Städten ist vom Schutzraum-Netz kaum mehr als eine Kartei geblieben.

Der Anlass ist politisch gesetzt. Das Bundesinnenministerium arbeitet an neuen Plänen für den Zivilschutz, Kommunen sollen erfassen, welche Anlagen im Krisen- und Verteidigungsfall überhaupt nutzbar wären. Das klingt nach Ordnung. Tatsächlich zeigt der Blick in die Städte aber, wie lange Deutschland die eigene Verwundbarkeit verwaltet statt behoben hat.

Berlin ist dafür ein besonders hartes Beispiel. Laut t-online sind dort noch vier öffentliche Schutzräume formal dem Zivilschutz gewidmet, zusammen mit 4.080 Plätzen. Einsatzbereit ist nach Angaben des Berliner Senats keine dieser Anlagen. Eine Millionenstadt, Hauptstadt, Regierungssitz, Symbolort der Republik: auf dem Papier Schutzräume, in der Realität kein nutzbares Netz für die Bevölkerung.

Auch Erfurt zeigt das Problem. Frühere Schutzräume wurden stillgelegt, private Hausschutzräume im Zuge von Sanierungen größtenteils umgebaut. Für den Schutz der Bevölkerung im Kriegsfall existieren nach Angaben der Stadt aktuell keine einsatzbereiten Anlagen. Es gibt Übersichten möglicher Ausweichorte wie Tiefgaragen, Turnhallen, Schulen oder Messehallen. Ob diese Orte wirklich Schutz bieten, ist aber nicht abschließend geprüft.

Genau darin liegt der politische Skandal. Deutschland hat jahrelang Milliarden für Prestigeprojekte, Ideologieförderung, Energiewenden, Migrationsverwaltung und internationale Versprechen bewegt. Beim elementaren Schutz der eigenen Bevölkerung dagegen steht man vielerorts wieder am Anfang: zählen, prüfen, Zuständigkeiten klären, Anforderungen definieren.

Der alte Reflex lautet: Das ist kompliziert, Bund und Länder müssen sich abstimmen, Kommunen brauchen Vorgaben, Finanzierung und Planungssicherheit. Alles richtig. Aber diese Sätze erklären nur, warum der Mangel verwaltet wird. Sie erklären nicht, warum er überhaupt so groß werden konnte. Zivilschutz ist keine Kür. Er ist eine der ältesten Pflichtaufgaben eines Staates, der von Sicherheit spricht.

Die Debatte hat auch eine unangenehme soziale Seite. Wer Eigentum, Keller, Vorräte, Land oder private Ausweichmöglichkeiten hat, kommt im Krisenfall eher zurecht. Wer in einer Großstadtwohnung lebt, auf funktionierende Infrastruktur angewiesen ist und keine privaten Reserven hat, verlässt sich auf öffentliche Vorsorge. Wenn diese Vorsorge aus Listen, unklaren Zuständigkeiten und nicht einsatzbereiten Anlagen besteht, ist das kein technisches Detail. Es ist Staatsversagen mit Betonwand.

Natürlich wird nicht jede Tiefgarage zum Schutzraum und nicht jeder alte Bunker lässt sich einfach reaktivieren. Lüftung, Wasser, Strom, Brandschutz, Zugang, Barrierefreiheit und Versorgung sind reale Fragen. Aber gerade deshalb hätte der Staat früher handeln müssen. Wer erst in einer neuen Bedrohungslage anfängt, den Bestand zu suchen, hat die Jahre der Ruhe nicht genutzt.

Der neue Zivilschutz-Realismus ist überfällig. Er darf aber nicht bei Lagebildern und Prüfaufträgen enden. Bürger brauchen keine beruhigende Sprache, sondern funktionierende Schutzkonzepte. Wenn eine Stadt Millionen Menschen zählt, aber kaum einsatzbereite Schutzräume nachweisen kann, dann ist die Botschaft klar: Im Ernstfall ist nicht der Bürger schlecht vorbereitet. Der Staat ist es.

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