Der neue Löschknopf: US-Regierung zwingt Plattformen ab 19. Mai zum 48-Stunden-Takedown

Die US-Handelsbehörde FTC hat große Technologiekonzerne aufgefordert, sich bis spätestens 19. Mai vollständig auf den TAKE IT DOWN Act einzustellen: Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, TikTok, X, Reddit, Discord, Snapchat, Pinterest, Bumble, Match Group, Automattic und SmugMug erhielten entsprechende Schreiben, wie Reclaim The Net berichtet.

Verkauft wird das Gesetz als Schutz vor Rachepornografie und KI-generierten Deepfakes. Niemand bestreitet, dass Opfer solcher Taten schnell geschützt werden müssen. Aber genau so werden gefährliche Mechanismen meistens eingeführt: mit einem Anliegen, dem kaum jemand öffentlich widersprechen will.

Die FTC selbst schreibt, dass betroffene Plattformen ein Verfahren einrichten müssen, über das Nutzer die Entfernung nicht einvernehmlich geteilter intimer Bilder oder Videos verlangen können. Nach einem gültigen Antrag müssen Inhalte und bekannte identische Kopien innerhalb von 48 Stunden verschwinden. Betroffen sind nicht nur klassische soziale Netzwerke, sondern auch Messaging-Dienste, Video- und Bildplattformen, Gaming-Angebote und andere Online-Dienste mit nutzergenerierten Inhalten. Bei Verstößen drohen laut FTC-Guidance Strafen von bis zu 53.088 Dollar pro Verstoß.

Das klingt nach Ordnung. In der Praxis entsteht ein Drucksystem: Wer als Plattform nicht löscht, riskiert hohe Strafen. Wer vorsorglich zu viel löscht, riskiert fast nichts. Genau daraus entsteht die Logik moderner Zensur: nicht der Staat muss jeden Beitrag prüfen, sondern private Unternehmen werden so reguliert, dass sie im Zweifel selbst den Finger auf den Löschknopf legen.

Reclaim The Net kritisiert vor allem, dass der Mechanismus deutlich weniger Schutz gegen Missbrauch enthält als das bekannte DMCA-Takedown-System. Beim Urheberrecht gibt es Gegendarstellungen, Haftung für falsche Angaben und ein formales Verfahren. Beim TAKE IT DOWN Act liegt der Schwerpunkt auf Geschwindigkeit. 48 Stunden. Melden, entfernen, Kopien suchen. Für große Plattformen bedeutet das automatisierte Erkennung, Hashing, Upload-Filter und interne Datenbanken.

Besonders heikel wird es bei verschlüsselten Diensten. Wenn ein Messenger Inhalte gar nicht lesen kann, wie soll er dann identische Kopien finden und entfernen? Entweder bleibt das Gesetz dort zahnlos — oder der politische Druck wächst, Verschlüsselung technisch zu umgehen. Genau an diesem Punkt wird aus Opferschutz digitale Infrastrukturpolitik.

FTC-Chef Andrew Ferguson kündigt harte Durchsetzung an. In der offiziellen Mitteilung heißt es, die Behörde sei bereit, Einhaltung zu überwachen, Verstöße zu untersuchen und das Gesetz durchzusetzen. Die Botschaft an Big Tech ist klar: Baut die Löschprozesse jetzt, oder zahlt.

Der TAKE IT DOWN Act zeigt, wohin die Reise geht. Erst kommen die schlimmsten Fälle. Dann kommen Fristen, Formulare, Meldewege, Filter, Datenbanken und Bußgelder. Am Ende steht eine Architektur, die auch für andere Inhalte verwendet werden kann. Heute Deepfake-Porno. Morgen angebliche Desinformation. Übermorgen politische Satire, die jemand als Verletzung seiner Rechte meldet.

Der neue Löschknopf ist da. Die Frage ist nur noch, wer ihn künftig bedienen darf.