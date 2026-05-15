Ripple im Wartestand: Warum XRP jetzt an Washington hängt

XRP steht wieder im Fokus der Kryptomärkte. Nicht, weil Ripple plötzlich eine spektakuläre neue App vorgestellt hätte, sondern weil in Washington gerade über die Spielregeln entschieden wird, nach denen Projekte wie XRP künftig überhaupt arbeiten dürfen. Der Bankenausschuss des US-Senats hat am 14. Mai den Digital Asset Market Clarity Act weitergeschoben, wie Senator Kevin Cramer in einer Mitteilung erklärte. Der Gesetzentwurf geht nun in Richtung Senatsplenum.

Für Ripple ist das mehr als ein weiteres Stück Krypto-Gesetzgebung. Der Konzern und XRP tragen seit Jahren das Erbe des SEC-Streits mit sich herum: Ist ein Token ein Wertpapier, eine digitale Ware oder irgendetwas dazwischen? Genau diese Unschärfe hat Banken, Fonds und Zahlungsdienstleister lange vorsichtig gemacht. Der CLARITY Act soll nun einen Rahmen für digitale Rohstoffe schaffen und Zuständigkeiten zwischen SEC und CFTC sortieren. Laut Congress.gov sieht der Entwurf unter anderem eine Regulierung digitaler Commodity-Transaktionen durch die CFTC vor, während bestimmte SEC-Zuständigkeiten erhalten bleiben.

Das klingt technisch. In Wahrheit geht es um Macht. Wer XRP als normales Krypto-Asset behandeln darf, kann Produkte bauen, Fonds auflegen, Verwahrung anbieten und Zahlungsflüsse abwickeln. Wer dagegen jederzeit fürchten muss, dass die SEC nachträglich ein Wertpapierproblem daraus macht, bleibt lieber an der Seitenlinie. Ripple braucht also nicht nur Nutzer. Ripple braucht Rechtssicherheit.

Der Markt hat diesen Punkt verstanden. US-Spot-ETFs auf XRP verzeichneten laut The Block am 11. Mai Nettozuflüsse von 25,8 Millionen Dollar, der stärkste Tag seit Anfang Januar. Franklin Templetons XRPZ führte demnach mit 13,6 Millionen Dollar, gefolgt von Bitwise und Grayscale. Das ist noch kein institutioneller Tsunami. Aber es zeigt: Sobald Regulierung planbarer wird, kommt wieder Kapital in die Produkte.

Ripple selbst arbeitet parallel daran, aus dem Image des reinen XRP-Streits herauszukommen. Das Unternehmen baut seine Zahlungs- und Stablecoin-Infrastruktur rund um Ripple Payments und RLUSD aus. Im März meldete Ripple eine größere Erweiterung seiner Zahlungsplattform und verwies auf Kunden wie AMINA Bank und Corpay, die digitale und klassische Zahlungswege verbinden sollen. Im April stellte Ripple zudem digitale Asset-Konten und Treasury-Funktionen vor, in denen XRP und RLUSD neben klassischem Cash geführt werden können.

Genau hier liegt der spannende Widerspruch: Je professioneller Ripple wird, desto weniger dreht sich die Unternehmensstory allein um XRP. Stablecoins, Treasury-Systeme, Verwahrung, grenzüberschreitende Abwicklung — das alles kann Ripple helfen, selbst wenn der XRP-Kurs weiter zäh bleibt. Für Anleger ist das unangenehm, denn Ripple-Erfolg und XRP-Kurs sind nicht automatisch dasselbe. Die Firma kann Infrastruktur verkaufen, während der Token auf die nächste regulatorische oder marktpsychologische Zündung wartet.

Die Gegenseite im Senat warnt derweil vor genau dem, was die Branche als Freiheit verkauft. Die demokratische Ausschussseite veröffentlichte am 14. Mai eine Sicherheitswarnung, in der sie dem CLARITY Act Schlupflöcher bei Geldwäsche, DeFi-Diensten, Sanktionen und Mixern vorwirft. Das ist der politische Preis der Krypto-Legalisierung: Sobald aus Wildwest ein Markt wird, wollen alle mitregulieren — Finanzaufsicht, Strafverfolger, Bankenlobby und Washingtons Sicherheitsapparat.

Für XRP heißt das: Der nächste Kurstreiber kommt wahrscheinlich nicht aus einem Ripple-Blogpost, sondern aus dem Gesetzgebungsprozess. Wenn der CLARITY Act weiterkommt, wird die Erzählung von XRP als regulierbarem, institutionell nutzbarem Asset stärker. Wenn er hängen bleibt oder verwässert wird, bleibt auch XRP in der alten Warteschleife: große Community, große Versprechen, aber immer noch abhängig vom politischen Wetter in den USA.

Ripple hat jahrelang gegen die SEC gekämpft. Jetzt kämpft XRP um etwas anderes: nicht mehr nur ums Überleben, sondern um den Eintritt in die regulierte Finanzwelt. Das klingt nach Reife. Es klingt aber auch nach der nächsten Abhängigkeit. Früher wartete XRP auf Richter. Jetzt wartet XRP auf Senatoren.

Quellen: U.S. Senate Banking Committee, Senator Kevin Cramer, Congress.gov, The Block, Ripple — 14./15. Mai 2026