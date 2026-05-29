Die Europäische Zentralbank zieht den Zeitplan für den digitalen Euro weiter in die Öffentlichkeit. In einer am 28. Mai veröffentlichten Rede unter dem Titel „Money in the digital age“ beschreibt EZB-Direktoriumsmitglied Elizabeth McCaul den digitalen Euro als „digital form of cash“ für Alltagszahlungen. Er solle Bargeld nicht ersetzen, sondern ergänzen. Genau diese Formel ist inzwischen Standard: Niemand nimmt angeblich etwas weg, aber die Infrastruktur für die nächste Stufe wird gebaut.

Der entscheidende Satz steht im Zeitplan. Wenn die europäischen Gesetzgeber die Verordnung zum digitalen Euro noch in diesem Jahr beschließen, könnten ein Pilot und erste Transaktionen ab Mitte 2027 starten. Für eine erste Ausgabe nennt die EZB das Jahr 2029. Das ist kein fernes Forschungspapier mehr, sondern eine politische Bauanleitung mit Datum.

Offiziell geht es um Resilienz, europäische Souveränität und weniger Abhängigkeit von großen Zahlungsanbietern. Der digitale Euro soll online und offline funktionieren, rechtliches Zahlungsmittel sein, nicht verzinst werden und durch Obergrenzen bei den Beständen die Banken nicht zu stark verdrängen. Das klingt beruhigend. Es ist aber auch die Sprache einer Behörde, die sich selbst zum zentralen Anker der digitalen Zahlungswelt erklärt.

Wallet, Identität, Zahlung: Die Bauteile rücken zusammen

Parallel läuft in Deutschland der nächste Baustein an. Die Bundesregierung hat am 20. Mai den Entwurf für das Digitale Identitätengesetz beschlossen. Damit soll die rechtliche Grundlage für die EUDI-Wallet entstehen, also die europäische digitale Identitäts-Brieftasche auf dem Smartphone.

In dieser Wallet sollen künftig persönliche Nachweise liegen: Personalausweis als digitaler Zwilling, später Führerschein, Geburtsurkunde, Fahrtickets und weitere Dokumente. Laut Bundesregierung soll sie für Verwaltungsdienstleistungen, Bankgeschäfte und Online-Verträge genutzt werden. Was heute als Komfort verkauft wird, ist morgen die Standardschnittstelle zwischen Bürger, Staat, Bank und Plattform.

Die offizielle deutsche Projektseite zur EUDI-Wallet nennt für die nationale Wallet-App das Jahr 2027. Dort ist auch von künftigen digitalen Zahlungen und pseudonymen Logins die Rede. Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um die Linie zu sehen: digitale Identität, digitale Nachweise, digitale Verträge, digitale Zahlungen. Alles getrennt erklärt, aber technisch und politisch auf demselben Smartphone.

Der kritische Punkt ist nicht nur Datenschutz

Die EZB betont Privatsphäre, Offline-Funktion und Bargeldnähe. Die Bundesregierung betont Sicherheit, Kontrolle durch Nutzer und europaweite Verwendbarkeit. Diese Versprechen gehören zur Verpackung. Der eigentliche Streitpunkt liegt tiefer: Wenn Zahlungsfähigkeit, Identität und Berechtigungen immer stärker digital vermittelt werden, wächst die Macht der Infrastrukturbetreiber. Wer die Standards setzt, setzt die Regeln.

Bargeld ist kein perfektes Zahlungsmittel. Aber es hat eine politische Qualität, die im digitalen Raum schwer nachzubauen ist: Es funktioniert ohne Konto, ohne Smartphone, ohne App-Store, ohne Update, ohne Identitätsprüfung im Moment der Zahlung. Es ist unmittelbar. Es ist privat. Es ist gerade deshalb unbequem für Systeme, die alles messbar, steuerbar und auswertbar machen wollen.

Der digitale Euro soll nach EZB-Darstellung kein Anlageprodukt sein. Bestände sollen gedeckelt werden. Zinsen soll es keine geben. Genau damit wird er aber als Zahlungsinstrument des Alltags positioniert. Nicht als Sparbuch, sondern als tägliche Schiene für Käufe, Überweisungen und spätere Dienste. Wer glaubt, es gehe nur um eine weitere Bezahlmöglichkeit neben Karte und PayPal, unterschätzt den politischen Charakter von Zentralbankgeld auf dem Handy.

Krypto bleibt der Gegenentwurf

Für Bitcoin und freie Kryptowährungen ist diese Entwicklung die Folie, vor der ihr Wertversprechen verständlich wird. Bitcoin braucht keine Zentralbank, keine staatliche Wallet und keine Genehmigung eines Identitätsdienstes. Er ist nicht perfekt, nicht bequem für jeden und nicht frei von Risiken. Aber er zeigt, dass digitales Geld auch anders gedacht werden kann: knapp, offen, grenzüberschreitend, nicht durch politische Gremien nachrüstbar.

Die EU verkauft den digitalen Euro als Souveränitätsprojekt gegen amerikanische Zahlungsriesen. Das Argument ist nicht völlig falsch. Europa hängt bei Karten, Smartphones, Betriebssystemen und Plattformen tatsächlich stark von externen Konzernen ab. Doch die Antwort darauf muss nicht automatisch lauten, noch mehr Zahlungs- und Identitätsmacht bei Behörden, Zentralbanken und regulierten Dienstleistern zu bündeln.

Am Ende wird die entscheidende Frage nicht sein, ob der digitale Euro technisch elegant funktioniert. Die Frage lautet, ob Bargeld dauerhaft stark bleibt und ob Bürger weiter echte Ausweichmöglichkeiten haben. Ein digitales staatliches Zahlungsmittel ist erst dann harmlos, wenn niemand gedrängt wird, es zu benutzen, niemand ausgeschlossen wird, der es ablehnt, und Bargeld nicht schleichend zur Folklore degradiert wird.

Die Uhr läuft. Mitte 2027 soll getestet werden, 2029 könnte die Ausgabe folgen. Wer Freiheit beim Bezahlen ernst nimmt, sollte die Debatte nicht erst beginnen, wenn die App schon auf dem Handy liegt.

Quellen