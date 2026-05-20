Grüne Krypto-Steuer scheitert: Bundestag stoppt den Griff nach Bitcoin-Gewinnen

Laut Bundestag ist die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit ihrem Gesetzentwurf zur Besteuerung von Kryptowerten gescheitert. Unterstützt wurde der Vorstoß im Finanzausschuss nur von der Linksfraktion. Für Anleger, die Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowerte länger halten, bleibt damit vorerst alles beim Alten.

Der Kern des Grünen-Entwurfs: Die Steuerfreiheit nach Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist sollte für Kryptowerte fallen. Gewinne aus langfristig gehaltenen Coins wären damit anders behandelt worden als bisher. Die Grünen begründeten ihren Vorstoß mit angeblichen Gerechtigkeitslücken im Steuersystem und verwiesen auf mögliche Mehreinnahmen. Nach ihrer Darstellung seien sogar Milliardenbeträge denkbar.

Die Union hielt dagegen, der Entwurf würde nicht mehr Gerechtigkeit schaffen, sondern neue Ungleichheiten öffnen. Denn Kryptowerte würden dann anders behandelt als etwa Edelmetalle oder Fremdwährungen. Genau dieser Punkt ist für viele Krypto-Anleger entscheidend: Wer Bitcoin nicht als schnelles Casino-Ticket, sondern als langfristigen Wertspeicher hält, soll nicht nachträglich in eine neue Sonderbesteuerung gedrückt werden.

Auch die AfD lehnte den Gesetzentwurf ab. Sie argumentierte, es sei nicht richtig, ständig neue Steuerquellen zu suchen. Stattdessen müsse der Staat sich stärker auf Kernaufgaben konzentrieren, etwa innere und äußere Sicherheit sowie Rechtspflege. Die SPD teilte zwar grundsätzlich das Ziel, Kryptowerte stärker zu besteuern, wollte aber auf Vorschläge von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil warten.

Die Linke unterstützte den Grünen-Entwurf, verwies aber ebenfalls auf Schwächen. Kritisiert wurden unter anderem zusätzlicher bürokratischer Aufwand und offene Fragen bei der Verrechnung von Verlusten aus Kryptogeschäften. Damit zeigte sich selbst im Lager der Befürworter, dass eine schnelle Krypto-Steuer politisch und technisch nicht so einfach durchzusetzen ist.

Für den Kryptomarkt ist das Signal eindeutig: Der Zugriff auf langfristige Coin-Gewinne bleibt vorerst gestoppt. Dauerhaft vom Tisch ist die Debatte damit allerdings nicht. SPD und Linke halten an einer stärkeren Besteuerung fest, die Grünen dürften das Thema ebenfalls nicht fallen lassen. Der nächste Vorstoß kommt wahrscheinlich nicht mit weniger Ehrgeiz, sondern mit besserer Verpackung.