Trotz Haushaltskrise: Staat pumpt 2026 über 232 Millionen Euro in die Parteienfinanzierung

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Redaktion F-News
Karikatur zu Parteienfinanzierung und Steuergeld aus dem Bundestag
Parteienfinanzierung und Steuergeld / Karikatur

Wie aus einer Unterrichtung durch die Präsidentin des Deutschen Bundestages hervorgeht, erhöht sich die absolute Obergrenze der staatlichen Teilfinanzierung politischer Parteien für das Jahr 2026 auf satte 232.370.659 Euro. Das Statistische Bundesamt hatte zuvor gemäß Parteiengesetz den Parteien-Index für 2025 mit einer Steigerung von 3,10 Prozent gemeldet – und schon fließt mehr Steuergeld in die Taschen der Altparteien.

Während normale Bürger mit Inflation, Energiepreisen und maroden Sozialsystemen kämpfen, gönnen sich die Parteien eine automatische Anpassung ihrer Subventionen. Die wählerstimmenbezogenen Förderbeträge klettern auf 1,24 Euro für die ersten vier Millionen Stimmen und 1,02 Euro für weitere – ein feines Polster, das vor allem etablierten Apparaten zugutekommt. Kritiker sehen darin einmal mehr das selbstbedienende System der Berliner Blase, das sich selbst auf Kosten der Steuerzahler am Leben erhält, statt echte Sparmaßnahmen durchzusetzen.

Der Bericht des Statistischen Bundesamtes vom 28. April 2026 unterstreicht mit seinen Tabellen zur Verbraucherpreis- und Gehaltsindex-Mischung nur, wie bürokratisch und undurchsichtig diese Geldmaschine läuft. Statt Transparenz und Kürzungen gibt’s pünktlich zur Wahlperiode die nächste Erhöhung – typisch für ein politisches Kartell, das sich nie selbst in die Pflicht nimmt.

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Kommentare

2 Kommentare

  1. Martin

    Zur Parteienfinanzierung: In NRW gibt es spezielle Förderungen für die Jugendorganisationen der Parteien. Ein Kumpel war früher in der jungen Union in Westfahlen, die haben jedes Jahr mit dem Geld eine Sauftour nach Beriln finanziert:

    Ein CDU Bezirk in Berlin (Tegel oder Reinickendorf war das meiner Erinnerung nach) hat eine Turnhalle zur Verfügung gestellt.

    Dann sind die mit dem Bus nach Berlin zu einer angeblichen Bildungsveranstaltung gereist. Die haben sich dann einpaar Referenten aus den eigenen Reihen gesucht, die 400 Euro bekommen haben und das Geld gespendet haben, um den Alkohol und die Busfahrt zu finanzieren.

    Das Geld für die Referenten kam aus dem Fördertopf – aus unseren Steuermitteln.

    Das geht alles mit der Parteienfinanzierung und da lernt die Jugend der CDU gleich, wie man öffentliche Gelder veruntreut.

    Ist aber verjährt… Das war zu meiner Jugend. Möglicherweise haben sich die Traditionen aber bis heute fortgesetzt.

    Antworten
  2. Sachlichkeit

    Seit wann gibt es eine Staatshaushaltkrise?
    Solche Meinungsbildungen sind nur möglich, weil der Mensch das Geldsystem kognitiv nicht verkraften kann, weil die Bildung staatlich verordnet, es nicht korrekt dozieren darf!

    Auf diesen Betrugsgrundlagen funktioniert die korrupte Sektenvereinigung Bildung, Staat, Justiz und Politik als Rechtstaat bezeichnet!

    Antworten

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