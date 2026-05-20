Rheinmetall, Mercedes, VW: Deutschland schaltet auf Kriegswirtschaft

Wie n-tv berichtet, wächst Rheinmetall inzwischen in eine Marktmacht hinein, an der die Bundeswehr kaum noch vorbeikommt. Panzer, Munition, Drohnen, Satelliten, digitale Systeme: Der Düsseldorfer Konzern wird immer mehr zum zentralen Knoten der deutschen Aufrüstung. Ein Mitglied der Monopolkommission warnt bereits vor starken Abhängigkeiten. Die Frage steht im Raum, ob Rheinmetall zum „Google der Rüstungswirtschaft“ wird.

Das Bild paßt. Rheinmetall liefert nicht mehr nur einzelne Waffen oder Munition, sondern baut an einem ganzen Ökosystem militärischer Produktion. Wer künftig Panzer, Artillerie, Munition, Drohnen, Fahrzeuge, Sensorik oder Satellitentechnik braucht, landet immer häufiger im selben Konzernverbund. Für die Bundeswehr mag das praktisch sein. Für einen Staat, der sich immer tiefer in die Kriegslogik hineinbewegt, ist es aber auch brandgefährlich: Je größer die Abhängigkeit, desto stärker bestimmt die Industrie selbst, was als sicherheitspolitisch notwendig gilt.

Parallel rückt die deutsche Autoindustrie näher an die Rüstungsbranche heran. Die Zeit berichtet, Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius halte zusätzliche Aktivitäten im Sicherheits- und Verteidigungsbereich grundsätzlich für denkbar. Europa müsse seine Verteidigungsfähigkeit ausbauen; wenn Mercedes dabei eine positive Rolle spielen könne, sei man dazu bereit. Der Konzern verweist auf seine Fähigkeit zur Großserienfertigung hochwertiger Präzisionsmaschinen.

Das ist mehr als ein beiläufiger Satz aus einem Managerinterview. Mercedes ist längst nicht völlig unberührt von militärischen Anwendungen. Rheinmetall selbst bewirbt beim Luftlandefahrzeug Caracal die enge Kooperation mit Mercedes-Benz: Das Fahrzeug basiert auf einer militärischen G-Klasse-Baureihe, Rheinmetall übernimmt die militärische Ausstattung. Deutschland, die Niederlande und die Ukraine nutzen oder bestellen diese Plattform bereits.

Auch Volkswagen steht im Raum. Laut ZEIT will VW noch entscheiden, ob im Werk Osnabrück künftig militärische Transportfahrzeuge für die Verteidigungsindustrie entstehen könnten. VW-Chef Oliver Blume betonte zwar, Volkswagen werde keine Waffen oder Panzer bauen. Doch schon die Debatte zeigt die Richtung: Werke, die im zivilen Automarkt unter Druck geraten, werden plötzlich als Reserveflächen für Rüstung, Militärlogistik und Verteidigungsproduktion interessant.

So entsteht ein neues industrielles Muster. Die schwächelnde Autoindustrie sucht neue Märkte. Die Rüstungsindustrie schwimmt im Geld. Der Staat verspricht Milliarden. Rheinmetall bekommt Bewerbungen, Aufträge und politische Rückendeckung. Mercedes und VW prüfen, wo ihre Produktionskompetenz in den Verteidigungssektor paßt. Aus der alten Exportnation für Autos wird schrittweise eine Produktionsbasis für Kriegstechnik.

Politisch wird das gern als „Zeitenwende“ verkauft. Tatsächlich ist es die Umstellung auf Kriegswirtschaft in Zeitlupe. Erst werden Sondervermögen beschlossen. Dann werden Fabriken, Zulieferketten und Fachkräfte neu sortiert. Dann erklärt man Rüstungsproduktion zum normalen Standortfaktor. Am Ende gilt nicht mehr die Frage, wie man Frieden organisiert, sondern wie schnell Munition, Fahrzeuge und Systeme vom Band laufen.

Rheinmetall profitiert davon wie kaum ein anderer Konzern. Das Unternehmen wird zur industriellen Schaltzentrale einer neuen deutschen Militärökonomie. Wer dort eine Gefahr sieht, muß nicht pazifistisch träumen. Es reicht, historisch nüchtern zu bleiben: Wenn ein Land seine Industrie, seine Haushalte und seine politische Sprache immer stärker auf Aufrüstung ausrichtet, verändert das die Gesellschaft. Kriegsfähigkeit wird zum Geschäftsmodell.

Genau deshalb ist die Debatte über Rheinmetall, Mercedes und VW größer als eine Börsengeschichte. Sie zeigt, wohin Deutschland läuft. Nicht nur die Bundeswehr soll „kriegstüchtig“ werden. Auch die Industrie, die Arbeitsmärkte, die Zulieferer und die politische Moral werden auf Kriegstauglichkeit getrimmt.

Das historische Fazit ist unbequem: Selten ist ein solches Wettrüsten friedlich ausgelaufen. Wer Fabriken, Geldströme und öffentliche Meinung auf Krieg vorbereitet, darf sich nicht wundern, wenn am Ende nicht nur produziert, sondern auch geliefert, eingesetzt und geschossen wird.