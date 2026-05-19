Weidel: Deutschland kann sich Schwarz-Rot keinen Tag länger leisten

In einer Presseerklärung lässt Alice Weidel die Katze aus dem Sack: Deutschland könne sich eine schwarz-rote Regierung „keinen Tag länger leisten“. Die AfD-Chefin stellt klar, dass sie über eine Duldung einer Minderheitsregierung nur reden würde, wenn Friedrich Merz definitiv nicht Kanzler wird und fordert im Gegenzug eine echte Migrationswende, das Ende der verfehlten Klima- und Energiewende sowie den Wiedereinstieg in die Kernkraft. Ansonsten führt kein Weg an Neuwahlen und einer „AfD-geführten, nicht linken Reformregierung“ vorbei.

Während die etablierten Parteien weiter im Stillstand verharren und das Land in den Abgrund steuern, zeigt die AfD endlich Rückgrat. Statt weiterer ideologischer Experimente auf Kosten der Bürger verlangt sie konkrete Sofortmaßnahmen. Die Botschaft ist unmissverständlich: Die Altparteien haben versagt, nur eine echte Wende kann Deutschland retten. Wer noch immer glaubt, mit denselben Gesichtern und denselben gescheiterten Rezepten ließe sich die Krise meistern, der ignoriert die Realität auf den Straßen und in den Haushaltsbüchern. Die AfD macht deutlich, dass die Zeit für Ausreden vorbei ist.