Gewaltkriminalität: Bestimmte Ausländergruppen weit über deutschem Vergleichswert

Laut einer aktuellen hib-Meldung des Deutschen Bundestages hat die Bundesregierung neue Tatverdächtigenbelastungszahlen für ausgewählte Bevölkerungsgruppen im Erfassungsjahr 2025 vorgelegt. Grundlage ist die Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion zur Polizeilichen Kriminalstatistik.

Die Tatverdächtigenbelastungszahl, kurz TVBZ, zeigt die Zahl der ermittelten ansässigen Tatverdächtigen je 100.000 Einwohner der jeweiligen Bevölkerungsgruppe. Kinder unter acht Jahren werden dabei nicht berücksichtigt. Es geht also nicht um absolute Fallzahlen, sondern um eine Vergleichszahl bezogen auf die jeweilige Bevölkerungsgröße.

Beim PKS-Schlüssel „Gewaltkriminalität“ liegt die TVBZ für deutsche Staatsangehörige laut Bundesregierung bei 158. Deutlich höher fallen die Werte bei mehreren nichtdeutschen Staatsangehörigkeiten aus: Bei syrischer Staatsangehörigkeit nennt die Bundesregierung eine TVBZ von 1.722, bei irakischer 1.512 und bei afghanischer 1.508.

Auch weitere Gruppen liegen klar über dem deutschen Vergleichswert. Für bulgarische Staatsangehörige wird eine TVBZ von 838 angegeben, für serbische 772, für rumänische 571, für kosovarische 540, für türkische 514, für ukrainische 479 und für polnische 391.

Die Bundesregierung verweist darauf, daß die Tatverdächtigenzahlen aus dem Berichtsjahr 2025 stammen, die Bevölkerungszahlen jedoch auf den Stichtag 31. Dezember 2024 nach Zensus 2022 bezogen sind. Die Zahlen zeigen damit keine Verurteilungen, sondern polizeilich ermittelte Tatverdächtige im Verhältnis zur jeweiligen Bevölkerungsgruppe.

Politisch sind die Werte dennoch brisant. Sie liefern neues Material für die Debatte über Migration, innere Sicherheit und die Frage, warum bestimmte Gruppen in der Gewaltkriminalität massiv überrepräsentiert erscheinen. Wer über Sicherheit spricht, kommt an solchen Daten nicht vorbei.