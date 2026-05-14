Spielbergs „Disclosure Day“: Wenn Hollywood das Drehbuch für die Wirklichkeit schreibt

Am 8. Mai 2026 veröffentlichte das US-Verteidigungsministerium die erste Tranche seiner deklassifizierten UFO-Akten — und am 12. Juni 2026 kommt Steven Spielbergs neuer Film „Disclosure Day“ in die Kinos. Zwei Ereignisse, fünf Wochen auseinander, beide unter dem gleichen Begriff. Zufall? Wer das glaubt, war noch nie in Washington.

Über 160 Dokumente und Bilder stellte die Trump-Regierung auf einer neuen Website namens „Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters“ — kurz PURSUE — der Öffentlichkeit zur Verfügung, wie das Pentagon bekannt gab. Beteiligt sind Pentagon, Weißes Haus, der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste, Energieministerium, NASA, FBI sowie weitere Nachrichtendienstbehörden. Und es bleibt nicht dabei: Neue Materialien sollen „auf rollierender Basis alle paar Wochen“ folgen, sobald sie gesichtet und freigegeben worden seien — ein Kongressabgeordneter sprach gar von einem Zwei-Wochen-Rhythmus.

Der Inhalt der ersten Charge ist spektakulär inszeniert: Pilotenberichte über ein „dreieckiges, metallisches UAP“ über dem Mittelmeer in 25.000 Fuß Höhe, ein FBI-Phantombild eines bronzefarbenen ellipsoiden Objekts, Apollo-Aufnahmen vom Mond — und Diplomaten-Depeschen aus Papua-Neuguinea, Kasachstan, Turkmenistan, Georgien und Mexiko. Die Botschaft: Das Phänomen ist global, und die Regierung wusste es schon immer.

Jetzt zieht auch Japan mit. Kabinettsekretär Minoru Kihara erklärte in Tokio, seine Regierung analysiere die Pentagon-Akten „mit großem Interesse“ — darunter zwei Videos von UAP-Sichtungen in der Nähe Japans, berichtet die Japan Times. Kein Zufall, dass eines der Pentagon-Dokumente genau dieses Material enthält: Das US-Indo-Pazifik-Kommando hatte 2024 nahe Japan ein UAP in Form eines Footballs gemeldet. Eine perfekte Einladung an Tokio, sich dem Disclosure-Prozess anzuschließen. Rund 80 japanische Parlamentarier haben bereits 2024 eine UAP-Untersuchungsgruppe gebildet und im März 2025 die Einrichtung einer spezialisierten Behörde beim Verteidigungsministerium gefordert. Der frühere Verteidigungsminister Yasukazu Hamada mahnte, Japan sei in dieser Frage zurückgefallen. Ex-Pentagon-Mitarbeiter Lue Elizondo erklärte, Japan habe sogar um ein bilaterales Informationsabkommen mit den USA gebeten, da UAP-Begegnungen dort in der Häufigkeit zugenommen hätten.

Japan ist nicht allein. Frankreich, Brasilien und Kanada unterhalten bereits eigene formale UAP-Untersuchungsprogramme. Das Netz zieht sich zusammen.

Die Chronologie des Gesamtprojekts lässt sich kaum als zufällige Häufung abtun. Spielberg begann „Disclosure Day“ im April 2024 — exakt als die Kongress-Lobbymaschinerie rund um UAP-Transparenz auf Hochtouren lief. Im Oktober 2025 wurde John Williams als Komponist verpflichtet, die Dreharbeiten liefen von Februar bis Mai 2025 — parallel zu den Anhörungen im Repräsentantenhaus. Den Marketingstart bildeten im Dezember 2025 mysteriöse Großplakate in New York und Los Angeles: „All will be disclosed. Spielberg. 06.12.2026″ — eine Botschaft, die bewusst mit dem offiziellen Regierungsnarrativ der „Disclosure“ verschmilzt.

Kurz zuvor hatte der Dokumentarfilm „The Age of Disclosure“ auf Amazon Prime Geschichte geschrieben. Der Film behauptete, außerirdische Intelligenz sei auf der Erde präsent und werde seit Jahrzehnten von der Regierung vertuscht — und brach dabei den Plattformrekord für meistgekaufte Dokumentationen in den ersten 48 Stunden. Unter den 34 Interviewten: Außenminister Marco Rubio, der erklärte, das Thema halte ihn nachts wach. Amtierende Kabinettsmitglieder, die in UAP-Dokumentationen auftreten — das ist keine bürgerliche Transparenzinitiative, das ist koordinierte Narrativpflege.

Den Filminhalt von „Disclosure Day“ hat Spielberg entsprechend gestaltet. Eine Regierungsanalystin gerät in eine geheime Untersuchung, nachdem eindeutige Hinweise auf außerirdische Erscheinungen auftauchen, bis ein globaler Zeitpunkt der Offenlegung bevorsteht und ein Wettlauf gegen Kräfte beginnt, die die Enthüllung verhindern wollen. Das Drehbuch spiegelt den politischen Prozess eins zu eins: Whistleblower, Vertuschung, heroische Enthüllung. Kino als Konditionierungsprogramm.

Das Muster ist nicht neu, aber Spielberg ist der Meister darin. Er hat in Interviews erklärt, er halte es für „mathematisch unmöglich“, dass Menschen die einzige intelligente Spezies im Universum seien — eine Aussage, die sich nahtlos in das aktuelle Disclosure-Framing einfügt. Mit „E.T.“ und „Unheimlicher Begegnung der dritten Art“ verankerte er das Bild des harmlosen Außerirdischen in der westlichen Populärkultur. Jetzt kommt er zurück — diesmal nicht als Science-Fiction-Träumer, sondern als Verstärker eines laufenden Regierungsprozesses, der alle vier bis sechs Wochen neue Akten nachschiebt.

Was folgt nach dem Filmstart? Das Skript ist absehbar. Weitere Pentagon-Tranchen werden den Sommer begleiten, jede mit neuem spektakulärem Material. Kongressabgeordnete werden den Kinostart nutzen, um erneut Anhörungen und Geheimdienstbriefings zu fordern. Eine neue Welle von Büchern ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter steht bereit — der Verlagskomplex rund um UAP-Literatur läuft seit Jahren auf Hochtouren. Und weitere Staaten werden sich dem Offenlegungs-Reigen anschließen, jeder mit eigenem Material, das zufällig gerade jetzt freigegeben werden kann. Regisseur Dan Farah sagte bereits, er glaube, es sei „nur eine Frage der Zeit“, bis ein amtierender Präsident ans Podium trete und der Welt erkläre, wir seien nicht allein.

Das ist keine Prophezeiung. Das ist ein Skript — und es wurde offensichtlich von langer Hand geschrieben.