Der frühere US-Regierungsbeamte und scharfe Washington-Kritiker Paul Craig Roberts sieht einen Wendepunkt im Nahen Osten. In seinem aktuellen Beitrag „Iran Decides to Take Matters in Hand“ schreibt Roberts, Iran habe die Initiative nicht länger Trump und Netanyahu überlassen, sondern selbst eine rote Linie gezogen.

Der Anlass ist die Eskalation im Libanon. Nach Roberts’ Darstellung reagierte Teheran auf Israels Drohung, Ziele in Beiruts südlichen Vororten anzugreifen, nachdem die israelische Bodenoffensive im Süden erneut auf heftigen Widerstand der Hisbollah gestoßen war. Roberts’ Deutung ist klar: Wo Israel am Boden nicht durchkommt, greife es auf Luftmacht und Druck gegen zivile Räume zurück.

Diese Zuspitzung steht nicht isoliert. Axios berichtete am Montag, Trump habe Netanyahu bei dessen Plan gebremst, Ziele in Beirut zu bombardieren, nachdem Iran mit dem Abbruch seiner Gespräche mit den USA über Israels Vorgehen im Libanon gedroht hatte. Damit bekam Teherans Drohung unmittelbare diplomatische Wirkung.

Auch die Associated Press meldete, Trump habe erklärt, Israel und Hisbollah hätten einer Verringerung der Kämpfe zugestimmt. Netanyahu stellte es anders dar: Er habe Trump gesagt, Israel werde Beirut angreifen, falls Hisbollah ihre Angriffe nicht stoppe. Genau in dieser Lücke zwischen Trumps Entspannungsrhetorik und Netanyahus Drohkulisse liegt die Brisanz.

Roberts liest den Vorgang als Demütigung Washingtons und Israels. Iran habe gezeigt, dass es nicht nur reagieren, sondern Bedingungen setzen könne. Seine These: Nicht Israel und nicht die USA seien die entscheidende Regionalmacht, sondern Iran. Das ist polemisch formuliert, aber der konkrete Ablauf gibt der These Gewicht: Erst als Teheran den Verhandlungstisch infrage stellte, musste Washington erkennbar auf Netanyahu einwirken.

Der Fall zeigt zugleich die Abhängigkeiten, die westliche Medien gern verdecken. Israel kann im Libanon militärisch eskalieren, weil amerikanische Unterstützung im Hintergrund steht. Die USA wiederum versuchen, Eskalation zu kontrollieren, ohne die eigene Verstrickung offen als Problem zu benennen. Und Iran nutzt genau diese Schwachstelle: Wenn Washington eine größere Regionalkrise vermeiden will, muss es Israel bremsen.

Für Roberts ist das der Punkt, an dem amerikanisches Prestige im Nahen Osten weiter zerbricht. Trump verkaufe sich öffentlich als Macher, doch im Hintergrund zeige sich, wie eng Washington an israelische Interessen gebunden sei und wie wenig Kontrolle über die Folgen dieser Politik übrig bleibe. Gerade deshalb sei Irans Ultimatum so bedeutsam: Es zwinge die USA, ihre Schutzmachtrolle praktisch gegen Netanyahus Eskalationskurs einzusetzen.

Man muss Roberts’ Ton nicht übernehmen, um den politischen Kern zu sehen. Die Beirut-Drohung, der Druck auf Hisbollah, die iranische Ausstiegskarte und Trumps eiliges Eingreifen zeigen ein Machtgefüge, das nicht mehr der alten amerikanischen Ordnung gehorcht. Der Nahe Osten ist nicht mehr die Bühne, auf der Washington Befehle erteilt und alle anderen mitspielen.

Die entscheidende Frage lautet nun, ob Netanyahu die Grenze akzeptiert oder nur verschiebt. Sollte Israel erneut versuchen, den Krieg im Libanon auszuweiten, wird Iran kaum noch tatenlos zuschauen wollen. Roberts’ Warnung ist deshalb weniger Prognose als Signal: Wer Beirut bombardieren will, riskiert nicht nur eine libanesische Antwort. Er riskiert, dass Teheran den nächsten Schritt selbst bestimmt.