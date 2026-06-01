Laut Polizei Wuppertal wurde am 28. Mai 2025 auf dem Armin-T.-Wegner-Platz ein 42-jähriger Mann unvermittelt von hinten mit einem Messer in den Hals gestochen. Der mutmaßliche Täter, ein 39-jähriger „Deutsch-Iraner“, konnte schnell festgenommen werden. Zwischen Täter und Opfer soll es keine Vorbeziehung gegeben haben. Der Verletzte überlebte glücklicherweise, der Angreifer wurde nach Hinweisen auf eine psychische Erkrankung in eine Facheinrichtung gebracht.

Wieder einmal das altbekannte Muster: Ein Messerangriff in der Öffentlichkeit, ein Täter mit Migrationshintergrund und die übliche Entschuldigung über psychische Probleme. Während die Behörden betonen, dass keine Lebensgefahr bestand, fragt man sich als Bürger unwillkürlich, wie viele solcher „Einzelfälle“ es eigentlich noch braucht, bis die Verantwortlichen in Politik und Justiz endlich die Realität anerkennen.

Statt konsequenter Abschiebung und strenger Kontrollen bei gefährdeten Personen wird der Täter erstmal therapeutisch verhätschelt – auf Kosten der Sicherheit der Bevölkerung. Solche Vorfälle häufen sich in deutschen Städten und zeigen einmal mehr, wie sehr der importierte Konfliktstoff und der naive Umgang mit Integration die öffentliche Sicherheit untergraben. Die Wuppertaler können nur hoffen, dass der nächste Stich nicht tödlich endet.