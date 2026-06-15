Panik-Pandemie verpufft: Hantavirus blieb ein Cluster, Ebola eine regionale Tragödie

Im Mai lief die nächste Pandemie-Kulisse bereits auf Hochtouren. Ein Hantavirus-Cluster auf einem Kreuzfahrtschiff, Schutzanzüge, internationale Kontaktverfolgung und Warnungen vor „Corona 2.0“. Fast gleichzeitig kehrte Ebola in die Schlagzeilen zurück. Deutschland erklärte sich vorsorglich zur Hilfe bereit, Impfstoffprogramme standen in den Startlöchern und aus einem regionalen Ausbruch wurde erneut eine globale Erzählung gebaut. Einen Monat später ist es Zeit für die Bilanz.

Beim Hantavirus ist von der großen Bedrohung für die Bevölkerung wenig übrig geblieben. Die WHO meldete am 28. Mai insgesamt 13 Fälle und drei Todesfälle. Sämtliche Erkrankten waren Passagiere oder Besatzungsmitglieder der „MV Hondius“. Mehr als 600 Kontakte in 32 Ländern wurden überwacht. Trotzdem bewertete die WHO das Risiko für die Weltbevölkerung weiterhin als niedrig. Die berechnete Reproduktionszahl lag bei 0,7 – der Ausbruch war also rückläufig.

Keine breite Ausbreitung in Europa, keine neue Alltagsgefahr, keine Reisebeschränkungen für die Allgemeinheit. Die WHO empfahl ausdrücklich keine Änderungen der üblichen Aktivitäten. Aus dem medial aufgeladenen Schiffsdrama wurde kein „Corona 2.0“, sondern ein begrenzter, medizinisch ernster Cluster. Genau davor hatten wir in unseren Beiträgen „Hantavirus-Hysterie?“ und „FPÖ warnt vor Corona 2.0“ gewarnt: Aus einem seltenen Sonderfall wurde eine riesige Drohkulisse gezimmert.

Dreizehn Erkrankte und drei Tote sind keine Kleinigkeit. Aber sie sind auch keine Pandemie. Diese schlichte Unterscheidung scheint seit Corona regelmäßig verloren zu gehen. Ein exotischer Erreger genügt, dann folgen die immer gleichen Bilder, Begriffe und Reflexe: internationale Notlage, Kontaktverfolgung, Quarantäne, Impfstoffplattformen und die Frage, ob die Bevölkerung wieder auf den Ausnahmezustand vorbereitet werden müsse. Wenn die befürchtete Katastrophe ausbleibt, verschwindet das Thema meist geräuschlos.

Bei Ebola wäre die Behauptung, alles habe sich als heiße Luft erwiesen, allerdings falsch. Der Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo und Uganda blieb eine schwere regionale Krise und forderte zahlreiche Todesopfer. Noch am 12. Juni wurde über die schwierige Eindämmung in der kongolesischen Provinz Ituri berichtet. Ebola ist tödlich, das Leid der Menschen vor Ort real. Aber daraus wurde bislang keine Pandemie in Deutschland oder Europa. Ebola verbreitet sich vor allem durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten Erkrankter und nicht beiläufig wie ein gewöhnlicher Atemwegsinfekt.

Gerade deshalb war die europäische Alarmverpackung fragwürdig. Schlagzeilen über die „Rückkehr der Ebola-Angst“ ließen offen, wessen Angst eigentlich gemeint war. Für die Bevölkerung in den betroffenen afrikanischen Gebieten ging es um eine konkrete Lebensgefahr. Für deutsche Leser wurde daraus erneut das vertraute Fernsehbild einer möglichen globalen Seuche. Unser Beitrag „Ebola-Angst ist zurück“ kritisierte genau diesen Sprung von der regionalen Krise zur internationalen Panikmaschine.

Auch die politische Begleitmusik war sofort da. Deutschland stand bereit, obwohl noch gar kein offizielles Hilfsersuchen vorlag. Gleichzeitig wurden millionenschwere Programme für neue Filovirus-Impfstoffe präsentiert. Medizinische Vorsorge kann sinnvoll sein. Doch wenn Forschungsgelder, Plattformtechnologien und globale Gesundheitssteuerung praktisch zeitgleich mit maximalen Alarmmeldungen auftreten, darf man fragen, ob hier nüchtern informiert oder bereits das nächste dauerhafte Krisensystem verkauft wird.

Die Lehre lautet nicht, Hantavirus und Ebola seien harmlos. Sie lautet: Nicht jeder Ausbruch ist der Vorbote der nächsten Weltpandemie. Hantavirus blieb auf einen klar umrissenen Zusammenhang begrenzt. Ebola blieb eine regionale Katastrophe, nicht Europas neues Corona. Wer trotzdem bei jedem Erreger dieselbe Panikschablone hervorholt, verspielt weiter Vertrauen. Nach den Corona-Jahren wäre Zurückhaltung keine Verharmlosung, sondern journalistische und politische Pflicht.

Quellen: WHO: Hantavirus-Update vom 28. Mai 2026; ECDC: Andes-Hantavirus-Ausbruch; El País: Ebola-Lage in Ituri vom 12. Juni 2026.