Hantavirus-Hysterie? Arzt sieht Parallelen zu Corona

Auf FPÖ TV sorgt derzeit ein Interview mit dem Mediziner Dr. Hannes Strasser für Aufsehen. Unter dem Titel „Hantavirus – Die Spur führt nach Österreich!?“ wird die aktuelle Berichterstattung rund um das Hantavirus als mediale Panikmache dargestellt.

Strasser behauptet in dem Gespräch, das Hantavirus sei keineswegs neu und in Europa seit Jahrzehnten bekannt. Jährlich gebe es bereits tausende Infektionen, ohne dass dies bislang öffentlich großes Interesse ausgelöst habe. Erst jetzt werde aus einigen Fällen auf einem Kreuzfahrtschiff eine internationale Schlagzeile konstruiert.

Besonders kritisch sieht der Arzt die Bilder und Schlagzeilen rund um das betroffene Schiff. Schutzanzüge, Militärärzte und WHO-Auftritte würden laut ihm gezielt Angst erzeugen – während gleichzeitig Passagiere ohne größere Einschränkungen in verschiedene Länder verteilt worden seien. Für Strasser passt dieses Verhalten nicht zu einer tatsächlich hochgefährlichen Pandemie.

Im Interview wird außerdem auf eine Änderung im österreichischen Bundesgesetzblatt vom 8. Mai 2026 verwiesen. Dort wurden „von Mensch zu Mensch übertragbare Hantavirusinfektionen“ in die meldepflichtigen Erkrankungen aufgenommen. Kritiker sehen darin bereits Vorbereitungen für mögliche Quarantäne- oder Zwangsmaßnahmen.

Brisant wird es spätestens bei den Aussagen zur Pharmaindustrie. Strasser verweist auf die Entwicklung eines mRNA-basierten Hantavirus-Impfstoffs durch Moderna und spekuliert über wirtschaftliche Interessen hinter der aktuellen Aufmerksamkeit. Impfstoffe und Pandemien würden von manchen Akteuren längst als Milliarden-Geschäft betrachtet.

Auch die umstrittene „Gain-of-Function“-Forschung und der WHO-Pandemievertrag werden thematisiert. Strasser behauptet, innerhalb der internationalen Fachwelt gebe es derzeit einen Machtkampf zwischen jenen, die vor dem Virus warnen, und anderen, die eine erneute Panikwelle verhindern wollten.

Am Ende des Interviews appelliert der Arzt an die Zuschauer, Ruhe zu bewahren und sich nicht von Angst treiben zu lassen. Die meisten Hantavirus-Infektionen verliefen mild oder sogar symptomlos.

Das komplette Interview ist auf YouTube abrufbar.