Bill Gates und die Zeckenplage – was steckt dahinter?

In den USA häufen sich Meldungen über eine ungewöhnlich aktive Zeckensaison. Laut CDC liegen die wöchentlichen Notaufnahmebesuche wegen Zeckenbissen höher als gewöhnlich. Axios berichtet sogar vom höchsten Stand seit fast einem Jahrzehnt. Zecken sind damit nicht nur ein lästiges Sommerproblem, sondern wieder ein Gesundheitsthema: Lyme-Borreliose, Rocky-Mountain-Fleckfieber und das Alpha-Gal-Syndrom stehen im Mittelpunkt.

Gleichzeitig läuft im Netz eine zweite Debatte. Dort wird aus der realen Zeckenwelle eine deutlich größere Geschichte: absichtlich ausgebrachte Zecken, genetische Manipulation, Bill Gates, Fleischverzicht und die angebliche Vorbereitung auf Laborfleisch. Zwei virale X-Beiträge zeigen, wie dieses Narrativ funktioniert.

🚨🇺🇸 Meanwhile in America



“Look at them crawling out of there – millions of Ticks”



The story is so insane – Farmers continue to report finding Boxes full of Ticks on their farmland, clearly left their on purpose.



Now the US has already seen a sharp increase in the number of… pic.twitter.com/qZs8Ea4YpM — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 4, 2026

Übersetzung/Zusammenfassung: In dem Beitrag wird behauptet, Farmer in den USA fänden Kisten voller Zecken auf ihren Feldern. Die Zecken würden angeblich absichtlich dort abgelegt. Zugleich wird auf den starken Anstieg zeckenbezogener Krankheiten verwiesen. Belastbare offizielle Bestätigungen für solche „Zeckenkisten“ liegen bisher nicht vor.

Tick Pandemic Has Begun in the USA!



Following Bill Gates' release of genetically modified mosquitoes, engineered ticks are now being introduced into the environment.



These ticks are latching onto animals across all 50 states and affecting nearly every species around.



Due to… pic.twitter.com/a8Ieg7cIcU — healthbot (@thehealthb0t) May 14, 2026

Übersetzung/Zusammenfassung: Der Beitrag spricht von einer „Zecken-Pandemie“ in den USA. Nach genetisch veränderten Moskitos würden nun angeblich technisch veränderte Zecken in die Umwelt gebracht, die Tiere in allen US-Bundesstaaten befallen. Auch dafür gibt es bislang keine belastbaren Nachweise.

Der reale medizinische Kern der Aufregung heißt Alpha-Gal. Das Alpha-Gal-Syndrom ist eine potenziell schwere Allergie gegen ein Zuckermolekül namens Galactose-alpha-1,3-galactose, kurz alpha-gal. Dieses Molekül kommt in Fleisch und Produkten von Säugetieren vor, etwa Rind, Schwein, Lamm, Wild, Gelatine oder in manchen medizinischen Produkten. Menschen selbst produzieren alpha-gal nicht.

Nach einem Zeckenbiss kann das Immunsystem bei manchen Menschen eine Empfindlichkeit gegen alpha-gal entwickeln. Dann kann der Verzehr von rotem Fleisch Stunden später zu Juckreiz, Hautausschlag, Magen-Darm-Beschwerden, Atemnot oder sogar schweren allergischen Reaktionen führen. In den USA wird das besonders mit der Lone-Star-Zecke in Verbindung gebracht. Die CDC beschreibt Alpha-Gal ausdrücklich als Erkrankung, die nach Zeckenbissen entstehen kann. Schätzungen aus CDC-Arbeiten gehen davon aus, dass Hunderttausende Amerikaner betroffen sein könnten.

Warum also Bill Gates? Der Verdacht entsteht aus einer Mischung aus realen Fakten und großen Sprüngen. Real ist: Die Bill & Melinda Gates Foundation hat die Biotechfirma Oxitec/Flyttr bei Forschung an einer selbstlimitierenden Rinderzecke gefördert. In der Gates-Grant-Datenbank ist ein Projekt zur Kontrolle der tropischen Rinderzecke Rhipicephalus microplus aufgeführt. Oxitec selbst spricht von einer biologischen Lösung gegen einen schweren Schädling der Rinderhaltung.

Ebenfalls real ist, dass Gates seit Jahren alternative Proteine, Fleischersatz und Laborfleisch positiv begleitet. Für Kritiker ergibt sich daraus ein Verdachtsmuster: Wenn jemand Fleischersatz propagiert, gleichzeitig Biotech-Forschung an Zecken finanziert wird und ausgerechnet Zecken eine Fleischallergie auslösen können, dann liegt für viele die Frage nahe, ob hier mehr dahintersteckt.

Diese Frage darf man stellen. Aber aus einer Frage wird noch kein Beweis. Die entscheidenden Punkte: Oxitec forscht nach öffentlicher Darstellung an einer Rinderzecke, nicht an der Lone-Star-Zecke, die in den USA besonders mit Alpha-Gal beim Menschen verbunden wird. Die Projekte wurden laut AP und PolitiFact nicht als Feldfreisetzung von Zecken in den USA bestätigt, sondern als Labor- beziehungsweise Forschungsprogramme beschrieben. Ein Nachweis, dass Gates Zecken aussetzen ließ, um Menschen vom Fleisch wegzubringen, liegt bislang nicht vor.

Trotzdem wäre es zu billig, die ganze Debatte nur als Spinnerei abzutun. Das Misstrauen fällt nicht vom Himmel. Wenn Milliardäre, Stiftungen und Biotechfirmen gleichzeitig über Landwirtschaft, Ernährung, Impfstoffe, Vektorkontrolle und Ersatzproteine sprechen, entsteht ein Machtproblem. Selbst gut gemeinte Projekte wirken dann schnell wie Eingriffe von oben in die Lebensweise von Millionen Menschen. Und je weniger transparent solche Programme erklärt werden, desto schneller wachsen die dunklen Deutungen.

Die sachliche Lage ist also zweigeteilt. Ja, die USA haben ein echtes Zeckenproblem. Ja, Alpha-Gal ist real und kann Menschen den Fleischkonsum faktisch unmöglich machen. Ja, Gates-nahe Strukturen haben Forschung an Rinderzecken unterstützt. Aber nein, ein belegter Zusammenhang zwischen dieser Forschung und einer angeblich absichtlich ausgelösten Alpha-Gal-Welle in den USA ist bisher nicht nachgewiesen.

Am Ende bleibt eine unbequeme Lehre: Wer Kontrolle über Insekten, Krankheiten und Ernährungstechnologien beansprucht, muss mit maximaler Transparenz arbeiten. Sonst genügt ein virales Video mit krabbelnden Zecken, und aus einer Gesundheitswarnung wird sofort eine Systemerzählung. Die Zeckenplage ist real. Die Gates-Spur ist als Verdacht politisch erklärbar. Bewiesen ist sie nicht. Noch nicht…

Quellen: CDC, Axios, AP, PolitiFact, Oxitec, Gates Foundation, X-Beiträge von @BGatesIsaPyscho und @thehealthb0t — 17. Mai 2026