Ebola-Angst ist zurück: WHO schlägt Alarm und die Panikmaschine läuft an

·

·

Gesundheitsreporter
Ebola-Schutzmaßnahmen vor einer Feldklinik
Ebola-Schutzmaßnahmen / Symbolbild

Die BILD meldet die Rückkehr der Ebola-Angst, FOCUS Online berichtet über den internationalen Alarm der WHO, und auch die BBC greift den Ausbruch auf. Die Lage in Teilen der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda ist ernst. Aber zwischen ernst und Weltuntergang liegt immer noch ein Unterschied, den manche Schlagzeilen erstaunlich schnell verlieren.

Die Weltgesundheitsorganisation hat am 17. Mai 2026 eine gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite ausgerufen. Betroffen ist ein Ausbruch der Ebola-Erkrankung durch das Bundibugyo-Virus in der Demokratischen Republik Kongo und Uganda. Nach WHO-Angaben wurden bis zum 16. Mai in der kongolesischen Provinz Ituri acht Laborfälle, 246 Verdachtsfälle und 80 mutmaßliche Todesfälle gemeldet. In Kampala, Uganda, wurden zwei bestätigte Fälle registriert, darunter ein Todesfall. Ein weiterer bestätigter Fall wurde in Kinshasa gemeldet.

Das klingt dramatisch und die Krankheit kann schwer verlaufen, wird über direkten Kontakt mit Blut, Körperflüssigkeiten oder kontaminierte Materialien übertragen und verlangt schnelle Isolation, Schutzkleidung, Kontaktverfolgung und sichere Bestattungen.

Aber wer daraus sofort die nächste globale Angstwelle bastelt, übertreibt ebenfalls. Die WHO schreibt selbst, dass der Ausbruch keine Pandemie-Notlage darstellt. Sie rät außerdem davon ab, Grenzen zu schließen oder Reise- und Handelsbeschränkungen zu verhängen. Solche Maßnahmen hätten keine wissenschaftliche Grundlage, könnten Menschen in unkontrollierte Ausweichrouten treiben und die Hilfe vor Ort sogar behindern. Auch ein Einreise-Screening an Flughäfen außerhalb der betroffenen Region hält die WHO derzeit nicht für nötig.

Besonders problematisch soll diesmal der Erreger sein. Beim Bundibugyo-Virus gibt es laut WHO keine zugelassenen, speziell auf diese Ebola-Art zugeschnittenen Impfstoffe oder Therapien wie bei bekannteren Ebola-Zaire-Ausbrüchen. Daher weht also der Wind.

Dazu kommen Unsicherheiten über die tatsächliche Zahl der Infektionen, mögliche Übertragungen in Gesundheitseinrichtungen, Todesfälle unter medizinischem Personal, hohe Mobilität in der Region und die schwierige Sicherheitslage im Osten des Kongo.

Das alles soll den Alarm bei den Behörden rechtfertigen. Für Deutschland bleibt das Risiko nach derzeitigem Stand nicht vergleichbar mit dem Risiko in Ituri, Kampala oder angrenzenden Grenzregionen. Ebola ist keine Krankheit, die sich wie eine Erkältung durch die U-Bahn hustet. Die Ansteckung setzt engen Kontakt mit Erkrankten oder infektiösem Material voraus. Das muss die WHO freilich gleich mehrmals betonen, damit niemand den Vergleich zu Corona zieht. Warum, das dürfte jedem klar sein, der vergeblich auf „Corona-Aufarbeitung“ und Entschädigung gehofft hat.

Quellen: BILD, FOCUS Online, BBC, WHO, WHO Regional Office for Africa

Quelle des Wissens quelle-des-wissens.de
Deine Numerologie-Analyse
Lebenszahl  ·  Seelendrang  ·  Persönlichkeit
Jetzt
, , ,

Gesundheitsreporter

Kommentare

2 Kommentare

  1. Pater Rolf Hermann Lingen

    Panikmache ist für „Pandemie“-Politik und somit Entmenschlichung („Pandemie der Unmenschlichkeit“) elementar. Bei „Corona“ war es in Deutschland die AfD. S. Video von Alice Weidel „Corona-Krise lässt sich nicht wegschwätzen!“ (YT TcIsVADAFdc) 4.3.2020, später noch entsprechende Tweets bei Twitter – also nach dem legendären Peradovic-Interview mit Wolfgang Wodarg 13.3.2020.
    Weidels Narrativ von der Corona-Bedrohung war zu jedem Zeitpunkt Realitätsverweigerung pur. Die katholische Kirche hat von Anfang an, auch mit Verweis auf „Vogelgrippe“ und „Schweinegrippe“, vor der „Covid-19“-Panik gewarnt. Dementsprechend hat die Kirche auch nie die „Corona-Maßnahmen“ gutgeheißen, geschweige denn selbst mitgemacht. Niemals Maske, niemals Test! Weidel dagegen hat Maske getragen und hatte – ausgerechnet bei einer Abstimmung – einen „positiven Corona-Test“. Später erklärte sie diesen Test für „falsch positiv“, aber selbst dann forderte sie noch keine Testverbote.

    Antworten
    1. Sachlichkeit

      Geht es nicht um das Grundsätzliche? Der Mensch wird staatlich (sektenverhalten) verordnet mit einer Bildungsverwahrlosung (Korruption) entmündigt. Die Lehrmeinungen der Ökonomie, wonach es sich beim Geldwesen, demnach auch dem Wirtschaft-, Staats, Sozial- und Gesundheitswesen, um eine intermediäre Interfunktion handelt, ist LUG und TRUG, Satanismus!
      Der Mensch lebt demnach mit dem Bildungs-Alzheimer-Symptom! Was er denkt, sagt oder schreibt kann nicht stimmen.

      99,9% der Menschen glauben demnach weltweit, sie würden ihr Geld auf die Bank bringen, damit die Bank, Kredite vergeben und Eigengeschäfte tätigen können so auch als Steuerzahler den Staat und als Beitragszahler die Vorsorge finanzieren. Alles unmöglich, alles gesetzlich modelliert!

      Übertragbar auf die Medizin. Das Symptom als Krankheit und die lebenswichtigen Mikroben (Säuberung der Krankheit) als Krankheitserreger definierend. Ales LUG und TRUG!

      Die Krankheit ist biologisch verstanden, immer das Ergebnis der Säuberung einer Krankheit. Ansteckungen sind nicht möglich, denn der Mensch ist selbst sein eigener Erreger!
      Die Mangelerscheinungen, (Unterkühlung, Lebensumfeld, Lebensgewohnheit, etc.) und natürlich Gift, wie Impfungen sind die Ursachen. Wer seine Seele über längere Zeit verletzt (Mangelerscheinung), kann Krankheiten erzeugen, welche sich mit dem Symptom Krebs manifestiert! Die Medizin definiert den Krebs als Krankheit, somit kann die Behandlung nicht die Krankheit selbst betreffen, sondern nur die Linderung der Symptome. Ob die Krankheit zum Tod führt, entscheidet das Regulierungssystem, bestehend aus Körper, Geist und Seele!

      Ebola verursacht von der Bundibugo Virus-Variante kann nicht stimmen, denn die Mikrobe hat sich an der Säuberung der vorausgehenden Krankheit beteiligt. Schaut doch die Lebensumstände an, bei welcher die Krankheit entsteht. Keine Ansteckung, sie leben im Dreck, denn die Reinigungsseife (Mikroben) verursacht nicht den Dreck!

      Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, wäre die geistige Revolution, wie sie Henry Ford prophezeit hat längst ein Relikt der Geschichte. Der Preiskampfglobalismus, Armut und Existenzkämpfe, Kriege und Pandemien werden von den Regierungen verursacht. Das Geldwesen (Schuld- und Verzinsungkonstrukt) und Medizinwesen (Krankheit zur Einnahmequelle) als eigenständiges Gewerbe ist Satanismus!
      Würde es um Gesundheit gehen, würde nicht die Krankheit, sondern die Gesundheit gefördert!
      Die Medizin (Arzt, Pharma und Apotheken) verkörpert wie das Geld, Staat- und Sozialwesen eine Gemeinschaftsfunktion, der Leistungsgegenwert ist in den Leistungspreisen einkalkuliert. Das notwendige Geldvolumen wird vom Bankensystem (kein Gewerbe, keine Schuld, keine Verzinsung), wie praktiziert als Gegenwert der Beschaffungsleistung bereitgestellt.

      Himmel auf Erden, einzig die kognitiven Fähigkeiten sind nicht ausgereift (Mündigkeit)!

      Prognose, als Wahrscheinlichkeit: Fussball WM, die afrikanischen Staaten dürfen nicht teilnehmen, denn sie könnten das Ebola subreiten!

      Wer stoppt den Wahnsinn, WHO und Zentralbanken, sind systembedingt, völlig obsolet! Mündigkeit wäre eine Möglichkeit, die Bildung vom korrupten Verhalten zu befreien!

      Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ähnliche Beiträge