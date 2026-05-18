Wilders explodiert: „Der Geist ist aus der Flasche und das Volk kocht über!“

In seinem neuesten Tweet auf X erklärt Geert Wilders klipp und klar, was in den Niederlanden gerade abgeht. Während das linke Kabinett und die willigen Gemeinden noch fleißig „überlegen“ und die Bürger mit Zwangsgesetzen ruhigstellen wollen, donnert der PVV-Chef die bittere Wahrheit heraus: Der Geist ist aus der Flasche, und den kriegt ihr nie wieder zurück.

Ik zeg tegen kabinet en gemeenten: u kunt overleggen tot u een ons weegt maar u krijgt de geest niet meer terug in de fles. Nederland pikt het niet meer en is er helemaal klaar mee. Het verzet tegen de dwangwet zal alleen maar groeien. Schaf die wet af en voer een #asielstop in! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 18, 2026

Das niederländische Volk hat endgültig die Schnauze voll von dieser asylpolitischen Zwangsbeglückung, die mit der berüchtigten Dwangwet über die Kommunen gekippt wird. Wilders warnt unmissverständlich: Das Verlangen nach Abschaffung dieser Zwangsgesetze und einem echten Asylstopp wird nicht abebben, sondern explodieren. Statt auf die eigene Bevölkerung zu hören, die täglich die Folgen von Masseneinwanderung, Überforderung und kulturellem Kahlschlag spürt, verbarrikadieren sich die Eliten weiter hinter „Dialogrunden“ – während draußen der Volkszorn brodelt. Typisch für diese abgehobene Kaste, die lieber demonstrierende Bürger als „Rechtsextreme“ diffamiert, anstatt endlich die eigene katastrophale Politik zu hinterfragen.

Wer noch geglaubt hat, die Proteste gegen die Zwangsverteilung von Asylbewerbern seien nur ein vorübergehendes Gewitter, wird von Wilders eines Besseren belehrt. Das niederländische Volk ist „helemaal klaar mee“ – fertig mit den Lügen, fertig mit der Überfremdung, fertig damit, dass die eigene Heimat zur Verteilungsmasse für globale Migrationsströme verkommt. Statt weiter auf Zwang und Repression zu setzen, sollte das Kabinett endlich aufwachen: Der Geist ist aus der Flasche, das Fass am überlaufen. Ein echter Asylstopp ist kein Wunschtraum mehr, sondern die letzte Chance, bevor der Volkszorn das ganze Kartenhaus zum Einsturz bringt.