Allahu Akbar im Kinder-Kino: Islamistische Indoktrination läuft jetzt offen in Wien!

Der türkische Animationsfilm „571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed“ läuft derzeit in Wiener Kinos – freigegeben ab acht Jahren, mit deutschen Untertiteln und in großen Ketten. Der Streifen erzählt die Geburt des Propheten Mohammed und lässt Kinder mit Sätzen wie „Allahu Akbar – es gibt keinen Gott außer Allah“ konfrontiert werden. Während Österreichs eigene Werte ständig zurückgedrängt werden, öffnet man hier Tür und Tor für religiöse Propaganda an die Kleinsten.

Das ist kein harmloser Zeichentrickfilm, sondern gezielte Indoktrination, wie FPÖ-Politikerin Lisa Schuch-Gubik zurecht kritisiert. Statt österreichischer Kultur und Aufklärung bekommen unsere Kinder religiösen Absolutheitsanspruch und kämpferische Botschaften serviert – genau in einer Zeit, in der Studien zeigen, dass bei jungen Muslimen Religion oft über dem Gesetz steht. Dass ein solcher Film ab acht Jahren freigegeben ist und gezielt junge Zuschauer anlockt, ist ein Skandal und zeigt, wie weit die schleichende Islamisierung bereits vorangeschritten ist. Es wird Zeit, dass Politik endlich die Kinder schützt statt sie diesem Einfluss auszusetzen.