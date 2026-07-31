Offenbach: Verdacht auf Gruppenvergewaltigung einer 63-Jährigen am Marktplatz

Nach einem nächtlichen Vorfall am Offenbacher Marktplatz ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines Sexualdelikts. Wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Freitagnachmittag mitteilte, sollen mehrere Männer und eine Frau auf dem Platz sexuelle Handlungen vorgenommen haben.

Passanten verständigten die Polizei gegen 4.45 Uhr. Was zunächst lediglich als öffentlich vorgenommene sexuelle Handlung gemeldet worden war, bekam durch die weiteren Ermittlungen eine erheblich ernstere Dimension. Bei der Auswertung der örtlichen Videoschutzanlage fanden die Ermittler nach eigenen Angaben Hinweise darauf, dass die Handlungen vonseiten der Frau nicht einvernehmlich gewesen sein könnten.

Bei der Frau handelt es sich nach einem Bericht der BILD um eine 63-Jährige. Sie sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort seien ihre Wunden versorgt und mögliche DNA-Spuren gesichert worden. Ob die Frau vergewaltigt wurde, ist laut einer von BILD zitierten Ermittlerin ausdrücklich Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei sicherte im Laufe des Freitags am Marktplatz Spuren und versucht nun, den genauen Ablauf sowie die Hintergründe des Geschehens zu klären.

Wie viele Männer an der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung beteiligt gewesen sein sollen, ob Tatverdächtige bereits identifiziert wurden und ob es Festnahmen gab, teilten die Behörden bislang nicht mit. Auch Alter, Herkunft und weitere Angaben zu den Beteiligten bleiben offen. Diese Lücken dürfen nicht mit Vermutungen gefüllt werden. Fest steht bisher nur, dass die Videoaufnahmen den entscheidenden Hinweis auf eine mögliche fehlende Einwilligung geliefert haben sollen.

Der Fall zeigt damit auch die zwei Seiten staatlicher Videoüberwachung. In Offenbach könnten die Aufnahmen bei der Aufklärung eines schweren Vorwurfs helfen. Eine solche konkrete Beweissicherung beantwortet jedoch nicht die grundsätzlichen Fragen nach Umfang, Speicherung und Kontrolle öffentlicher Kameras, die F-NEWS bereits im Beitrag „Kameras überall, Freiheit nirgends?“ aufgegriffen hat.

Zuletzt hatte F-NEWS über einen anderen Sexualdelikt berichtet, bei dem eine aufmerksame Anwohnerin einer Rollstuhlfahrerin zu Hilfe kam. Auch dort waren Beobachtungen aus dem Umfeld für die Ermittlungen entscheidend. Im aktuellen Offenbacher Fall sucht die Polizei nun ebenfalls dringend Zeugen.

Gesucht werden Personen, die am Freitag zwischen 2.30 Uhr und 5 Uhr rund um den Marktplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen. Bis zur Klärung gilt für mögliche Beschuldigte die Unschuldsvermutung.