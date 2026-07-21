Couragierte Anwohnerin hilft Rollstuhlfahrerin – Tatverdächtiger nach Sexualdelikt ermittelt

Eine aufmerksame Anwohnerin hat in Pentling bei Regensburg einer Seniorin im Rollstuhl geholfen, die auf einem Feldweg von einem Mann bedrängt worden sein soll. Durch das schnelle Eingreifen der Zeugin und ein gemerktes Kennzeichen konnte die Polizei einen 61-jährigen Tatverdächtigen ermitteln.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberpfalz ereignete sich der Vorfall am Donnerstag, 16. Juli 2026, gegen 15 Uhr. Die Anwohnerin beobachtete aus der Ferne, wie die Rollstuhlfahrerin auf einem Feldweg in Pentling von einem Mann bedrängt wurde.

Die Zeugin eilte der Seniorin zu Hilfe und sprach den Mann an. Dieser flüchtete daraufhin mit einem Kleinkraftrad. Die Anwohnerin konnte sich jedoch das Kennzeichen merken und gab den Ermittlern damit einen entscheidenden Hinweis.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll der 61-jährige deutsche Tatverdächtige gegen den Willen der Rollstuhlfahrerin sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Die Kriminalpolizei Regensburg führt die Ermittlungen wegen eines Sexualdelikts. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde der Mann einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl, setzte diesen jedoch unter Auflagen außer Vollzug. Welche Auflagen angeordnet wurden, teilte die Polizei nicht mit.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz dankte der Zeugin ausdrücklich für ihr umsichtiges Handeln. Ihr Eingreifen habe nicht nur der Seniorin unmittelbar geholfen, sondern durch das notierte Kennzeichen auch die Ermittlungen maßgeblich unterstützt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Zivilcourage nicht bedeutet, sich selbst in Gefahr zu bringen. Aufmerksam zu bleiben, weitere Personen einzubeziehen, Hilfe zu organisieren, Merkmale oder Kennzeichen zu notieren und frühzeitig die Polizei zu verständigen, könne bereits entscheidend sein.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg dauern an. Weitere Einzelheiten zum Zustand der Seniorin oder zum Verhältnis zwischen den Beteiligten wurden nicht veröffentlicht.