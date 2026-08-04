Zwangsdienst durch die Hintertür: Bundesregierung bereitet neuen Zivildienst vor

Die Bundesregierung bereitet einen neuen Zivildienst vor, obwohl die Wehrpflicht offiziell weiter nur als mögliche „Bedarfswehrpflicht“ im Raum steht. Nach einem Bericht von n-tv hat das Familienministerium 23 große Verbände und Organisationen nach ihren Kapazitäten für Wehrersatzdienstleistende gefragt. 22 erklärten, ihre Einrichtungen seien grundsätzlich bereit.

Das Ministerium will die Pläne nach der Sommerpause vorstellen. Sein Sprecher betont, es gebe keinen Zivildienst, solange keine Wehrpflicht bestehe. Gleichzeitig müsse die Grundlage vorbereitet sein, falls die Wehrpflicht wieder nötig werde. Übersetzt heißt das: Die Einsatzstellen werden bereits vermessen, bevor die politische Entscheidung über den Zwangsdienst gefallen ist.

Seit Anfang 2026 gilt der neue Wehrdienst. Junge Männer müssen den Fragebogen der Bundeswehr beantworten, Frauen können dies freiwillig tun. Ab Juli 2027 sollen Männer des Jahrgangs 2008 verpflichtend gemustert werden. Reichen die Freiwilligen nicht aus oder verschärft sich die Sicherheitslage, kann der Bundestag auf Antrag der Bundesregierung eine Bedarfswehrpflicht beschließen. Die Bundesregierung beschreibt diesen Mechanismus selbst als Reserve für den Fall, dass die Personalziele der Bundeswehr verfehlt werden.

Parallel wächst der Widerstand. Im ersten Halbjahr 2026 gingen laut n-tv bereits 5.862 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung beim zuständigen Bundesamt ein. Im gesamten Jahr 2025 waren es 3.867, im Jahr 2024 noch 2.998. F-NEWS berichtete bereits über das 15-Jahres-Hoch bei der Kriegsdienstverweigerung. Je lauter Berlin von Kriegstüchtigkeit spricht, desto mehr Menschen sichern sich offenbar vorsorglich ab.

Ein neuer Zivildienst wäre nicht bloß die harmlose Alternative zum Dienst an der Waffe. Er würde junge Menschen verpflichten, Monate ihres Lebens in staatlich festgelegten Strukturen zu arbeiten. Pflegeheime, Rettungsdienste und Sozialverbände könnten davon profitieren. Das wirft jedoch eine unbequeme Frage auf: Warum hängen wichtige soziale Leistungen offenbar erneut davon ab, dass der Staat einen Jahrgang zu niedrig vergüteter Arbeit heranzieht?

Schon beim Ausbau der Reserve arbeitet die Politik mit schrittweisen Verschärfungen. F-NEWS zeigte, wie eine Zwangsrekrutierung durch die Hintertür vorbereitet wird. Nun entsteht daneben die zivile Infrastruktur. Der Wehrdienst wird weiterhin als überwiegend freiwillig verkauft, doch Fragebogen, Musterung, Bedarfswehrpflicht und vorbereitete Zivildienststellen ergeben längst ein vollständiges Gerüst.

Die Regierung kann später behaupten, sie habe lediglich Vorsorge getroffen. Tatsächlich schafft sie Tatsachen: Die Verbände stehen bereit, die jungen Männer werden erfasst und die gesetzliche Schaltung zur Pflicht ist eingebaut. Fehlt am Ende Personal bei der Bundeswehr oder im sozialen Bereich, muss Berlin nicht mehr neu anfangen. Es muss nur noch den Schalter umlegen.