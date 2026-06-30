Kriegsdienstverweigerung auf 15-Jahres-Hoch

Die Zahl der Kriegsdienstverweigerungen steigt in Deutschland so stark wie lange nicht mehr. Nach Angaben des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, über die Bild berichtet, wurden im Jahr 2025 insgesamt 3.867 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung gestellt. Das waren rund 72 Prozent mehr als im Jahr 2024.

Damit liegt die Zahl laut Bericht so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr. Ausgerechnet in einer Zeit, in der Politik, Bundeswehr und NATO wieder immer offener über Aufrüstung, Wehrdienstmodelle und „Kriegstüchtigkeit“ sprechen, wächst also auch der Widerstand gegen den Dienst an der Waffe.

Die nackte Zahl klingt zunächst technisch: 3.867 Anträge. Doch dahinter stehen junge Menschen, Reservisten und Bürger, die offenbar sehr genau registrieren, wohin die politische Sprache in Deutschland kippt. Wer jeden Tag hört, das Land müsse wieder wehrhafter, abschreckungsfähiger und notfalls einsatzbereiter werden, fragt sich irgendwann, ob der eigene Name am Ende auch auf einer Liste stehen könnte.

Die neue Kriegsrhetorik hat Folgen

Seit Monaten wird der Ton härter. Verteidigungsminister Boris Pistorius spricht von Wehrhaftigkeit, die Debatte über neue Dienstpflichtmodelle läuft, die Bundeswehr sucht händeringend Personal, und an der NATO-Ostflanke wird die deutsche Präsenz ausgebaut. All das wird der Bevölkerung als sicherheitspolitische Notwendigkeit verkauft.

Doch der Anstieg bei den Kriegsdienstverweigerungen zeigt eine andere Seite dieser Entwicklung. Während oben von Verantwortung, Bündnistreue und „Zeitenwende“ geredet wird, wächst unten die Sorge, dass aus politischen Schlagworten irgendwann persönliche Verpflichtungen werden. Genau dort beginnt der Ernst der Debatte.

Der Staat kann viel beschließen. Er kann Sondervermögen auflegen, Kasernen bauen, Waffen kaufen, Manöver abhalten und neue Gesetze vorbereiten. Aber am Ende braucht jede Armee Menschen. Und genau an diesem Punkt wird die politische Erzählung unbequem: Nicht jeder Bürger will Teil einer neuen militärischen Normalität werden.

Anträge sind ein Stimmungsbarometer

Wichtig ist die genaue Einordnung: Es geht um Anträge auf Kriegsdienstverweigerung, nicht automatisch um anerkannte Fälle. Trotzdem sind diese Anträge politisch aussagekräftig. Sie zeigen, dass sich Menschen vorsorglich mit einer Frage beschäftigen, die viele Jahre weit weg schien: Was passiert, wenn der Staat wieder mehr militärischen Zugriff auf seine Bürger verlangt?

Die Wehrpflicht ist seit 2011 ausgesetzt, aber nicht abgeschafft. Dieser Unterschied wird in Sonntagsreden gern übergangen. Rechtlich kann sie bei entsprechender politischer Entscheidung wieder aktiviert werden. Gerade deshalb reagieren viele Menschen empfindlich, wenn plötzlich wieder über Musterung, Dienstpflicht, Reservisten und militärische Einsatzbereitschaft gesprochen wird.

Wer jetzt Kriegsdienstverweigerung beantragt, sendet damit ein deutliches Signal: Der Bürger ist nicht automatisch Verfügungsmasse einer Politik, die sich in geopolitischen Großprojekten gefällt. Gewissensfreiheit ist kein störender Altbestand aus friedlicheren Zeiten. Sie ist ein Kernrecht, besonders dann, wenn der Staat wieder militärischer denkt.

Der Bürger hört die Kriegstrommeln

Natürlich wird die Regierung erklären, es gehe um Abschreckung, Verteidigung und Sicherheit. Niemand bestreitet, dass die Lage in Europa ernst ist. Aber Ernsthaftigkeit verlangt mehr als Parolen. Sie verlangt auch die ehrliche Frage, wie weit ein Land gehen will, das innen politisch gespalten, wirtschaftlich angeschlagen und gesellschaftlich müde ist.

Wenn die Zahl der Kriegsdienstverweigerungen auf ein 15-Jahres-Hoch steigt, ist das kein Randthema für Verwaltungsstatistiker. Es ist ein Misstrauenssignal. Viele Bürger scheinen zu spüren, dass die neue Kriegsrhetorik nicht folgenlos bleibt.

Die politische Klasse sollte diese Entwicklung nicht als fehlenden Patriotismus abtun. Vielleicht ist es gerade gesunder Selbsterhaltungstrieb, wenn Menschen frühzeitig sagen: Ohne mich. Wer Kriegstüchtigkeit predigt, darf sich nicht wundern, wenn andere ihr Gewissen sortieren, bevor der Staat es für sie tut.