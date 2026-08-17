Kriegstreiberpresse verbreitet Panik: „Das passiert, wenn Putin angreift!“

„Wenn Putin angreift“: Mit dieser Schlagzeile verkauft die BILD ein hypothetisches NATO-Szenario als akuten Alarm. Nur elf Minuten nach der ersten Veröffentlichung bei BILD zog OE24 mit „DAS passiert, wenn Putin wirklich angreift“ nach. Der österreichische Beitrag nennt BILD ausdrücklich als Quelle und übernimmt Aufbau, drei Kernpunkte und dramatische Rahmung.

Tatsächlich berichten beide Medien nicht über einen begonnenen Angriff und auch nicht über eine konkrete russische Angriffsentscheidung. Gegenstand sind NATO-Planungen für den Fall eines russischen Angriffs auf das Baltikum. Solche Planspiele gehören zur Aufgabe eines Militärbündnisses. Die journalistische Verpackung macht daraus jedoch eine scheinbar unmittelbar bevorstehende Zukunft: Putin greift an, die NATO schlägt zurück, der Leser soll schon einmal im Gefechtsmodus denken.

BILD bewirbt den kostenpflichtigen Artikel mit drei Strategien: Zunächst sollen Raketen und Drohnen abgewehrt werden. Danach soll an gefährdeten Grenzabschnitten eine weitgehend autonome Zone aus Sensoren, Drohnen und unbemannten Fahrzeugen entstehen. Schließlich sollen russische Nachschubwege und militärische Ziele auch tief im russischen Staatsgebiet angegriffen werden. OE24 breitet genau diese Dramaturgie frei zugänglich aus und ergänzt Kaliningrad, den Suwałki-Korridor, künstliche Intelligenz und sogenannte Multi-Domain Operations.

Dass Streitkräfte Verteidigungspläne erstellen, ist keine Enthüllung. Entscheidend ist der sprachliche Trick. Aus „für den Fall, dass Russland angreift“ wird „wenn Putin angreift“. Möglichkeit verwandelt sich in Gewissheit, Planung in Vorhersage und ein Papier über Abschreckung in eine virtuelle Kriegserklärung. Schon das Vorschaubild der BILD beschreibt, die NATO plane detailliert, wie sie „Putins Angriff“ abwehre. Der Konjunktiv verschwindet dort, wo die Panik beginnt.

F-NEWS hat dieses Muster bereits bei einem Planspiel zur NATO-Ostflanke und dem Ruf nach mehr Drohnen beschrieben. Auch damals wurde ein konstruiertes Niederlagenszenario zum Argument für Aufrüstung. Kurz darauf folgte die nächste Botschaft: Die deutsche Luftwaffe sei noch in derselben Nacht einsatzbereit. Jede einzelne Geschichte lässt sich als Vorsorge verkaufen. In der Summe gewöhnt sie die Bevölkerung an die Vorstellung, Krieg sei nicht nur möglich, sondern fast terminiert.

OE24 versucht am Ende, die eigene Dramatik wieder einzufangen: Der Zweck der Planungen sei Abschreckung, ein russischer Angriff solle gerade verhindert werden. Dieser entscheidende Satz steht jedoch erst nach langen Passagen über Raketen, Drohnenschwärme, Spezialkräfte und Angriffe auf Ziele in Russland. Die Entwarnung kommt, nachdem die Alarmwirkung bereits erzeugt wurde.

Russlands Krieg gegen die Ukraine ist real und darf nicht verharmlost werden. Ebenso real ist aber die Verantwortung von Medien, zwischen einem Angriff, einer belastbaren Warnung und einem militärischen Planspiel zu unterscheiden. Wer aus einem hypothetischen Szenario die Schlagzeile „Wenn Putin angreift“ baut und sie im Gleichklang weiterverwertet, informiert nicht nur. Er konditioniert. Die Kriegstreiberpresse liefert damit weniger Lagebild als psychologische Mobilmachung.