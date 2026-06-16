Luftwaffe bereit „noch heute Nacht“: Wer redet Deutschland in den Krieg?

Generalleutnant Holger Neumann, seit Mai 2025 Inspekteur der Luftwaffe, hat nach Angaben des britischen Telegraph eine bemerkenswerte Botschaft Richtung Moskau gesendet. Die deutsche Luftwaffe könne bei einem russischen Angriff auf die NATO „noch heute Nacht“ reagieren. In einer aktuellen Zusammenfassung des Interviews heißt es, Neumann habe zudem von „verheerenden Luftschlägen“ gesprochen, sollte ein Angriff auf NATO-Gebiet erfolgen.

Natürlich wird diese Sprache offiziell als Abschreckung verkauft. Niemand in Uniform wird sagen, man wolle Krieg. Die Formel lautet immer: Stärke zeigen, damit der Gegner gar nicht erst angreift. Genau so begründet die NATO ihren Artikel 5, nach dem ein bewaffneter Angriff auf einen Bündnisstaat als Angriff auf alle gilt. Auch die NATO selbst betont allerdings, dass die konkrete Reaktion politisch bewertet wird und nicht automatisch in jede denkbare militärische Eskalation führen muss.

Gerade deshalb ist Neumanns Ton so brisant. Zwischen nüchterner Verteidigungsbereitschaft und öffentlicher Kriegsrhetorik liegt ein Unterschied. Wer sagt, man könne „noch heute Nacht“ kämpfen, spricht nicht mehr nur zu Generälen und Stäben. Er spricht in die Wohnzimmer der Bürger. Er normalisiert den Gedanken, dass Deutschland nicht nur indirekt betroffen sein könnte, sondern plötzlich im Zentrum eines militärischen Ernstfalls steht.

Das Ziel solcher Botschaften ist leicht zu erkennen: Die Bevölkerung soll an den Ausnahmezustand gewöhnt werden. Höhere Rüstungsausgaben, neue Wehrdienstmodelle, Aufrüstung an der NATO-Ostflanke, mehr Luftverteidigung, mehr Munition, mehr Industrieproduktion – all das lässt sich leichter durchsetzen, wenn die Bedrohung nicht abstrakt bleibt, sondern als etwas erscheint, das angeblich jederzeit „heute Nacht“ eintreten kann.

Damit wird eine gefährliche Verschiebung sichtbar. Deutschland diskutiert kaum noch darüber, wie man Eskalation verhindert. Stattdessen wird immer häufiger darüber gesprochen, wie schnell man im Ernstfall zuschlagen könnte. Die politische Sprache folgt der militärischen Logik: bereit sein, abschrecken, reagieren, durchhalten. Friedenspolitik wirkt in diesem Klima fast schon wie ein peinlicher Rest aus einer anderen Zeit.

Neumann ist dabei nicht irgendein Kommentator. Die Bundeswehr führt ihn offiziell als Inspekteur der Luftwaffe. Wenn ein solcher Mann gegenüber einer großen britischen Zeitung über einen möglichen Krieg mit Russland spricht, dann ist das kein Versprecher am Stammtisch. Es ist ein Signal. Nach außen an Moskau, nach innen an die deutsche Öffentlichkeit – und nicht zuletzt an eine Politik, die für die nächste Aufrüstungsrunde Zustimmung braucht.

Man kann Abschreckung für notwendig halten und trotzdem fragen, warum die Grenze zwischen Verteidigungsfähigkeit und Kriegsgewöhnung immer weiter verwischt. Die Bürger sollen zahlen, dienen, verzichten und am Ende auch die Risiken tragen. Da darf man erwarten, dass mit Worten vorsichtiger umgegangen wird. Wer Deutschland auf Kriegstüchtigkeit trimmt, sollte nicht so tun, als ginge es nur um ein paar technische Modernisierungen der Bundeswehr. Die Wehrpflicht ist bereits restauriert, die Aktien der Rüstungskonzerne steigen und steigen. Eines ist wieder sicher: Die breite Masse wird nicht am kommenden Krieg verdienen.

Quellen: HuffPost Spanien zur Telegraph-Aussage, Bundeswehr: Kommando Luftwaffe, NATO: Collective defence and Article 5.