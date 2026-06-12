Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter David Grusch verschärft seine Vorwürfe gegen den amerikanischen Sicherheitsapparat. Bei seinem Auftritt am Kapitol sprach er nicht nur über angeblich geborgene Fluggeräte und nichtmenschliches Material. Er behauptete auch, geheime Programme würden über milliardenschwere Schattenetats finanziert und damit der wirksamen Kontrolle des Kongresses entzogen.

Die New York Post hat diesen Teil seiner Aussagen nun aufgegriffen. Grusch zufolge könnten Gelder aus umfangreichen Haushaltsposten so verschoben worden sein, dass selbst zuständige Abgeordnete nicht vollständig erfahren, wofür sie verwendet werden. Öffentlich überprüfbare Unterlagen legte er bei dem Auftritt allerdings nicht vor.

Die spektakulären Behauptungen über außerirdische oder nichtmenschliche Herkunft ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Politisch brisanter ist jedoch der Vorwurf, Teile des Militär- und Geheimdienstapparats könnten sich eine eigene Finanzwelt geschaffen haben. Falls Programme existieren, die weder transparent bewilligt noch wirksam beaufsichtigt werden, liegt ein Verfassungsproblem vor, ganz unabhängig davon, was in den Hangars lagert.

Grusch arbeitete im US-Geheimdienstumfeld und war mit der Untersuchung unidentifizierter Phänomene befasst. Seit 2023 erklärt er, Aussagen von Beteiligten und interne Hinweise gesammelt zu haben. Gleichzeitig bleibt die Öffentlichkeit auf seine Schilderungen angewiesen. Namen, Dokumente, Standorte und überprüfbare Beweisstücke werden weiterhin überwiegend in geheime Anhörungen oder geschützte Kanäle verwiesen.

Die UFO-Szene reagiert gespalten. Die einen sehen in Grusch einen glaubwürdigen Insider, der unter rechtlichen Beschränkungen nur schrittweise sprechen kann. Andere kritisieren, dass immer neue Details angekündigt werden, während der entscheidende Beweis hinter Sicherheitsfreigaben verschwindet. Disclosure wird so zum Dauerzustand: Genug Information für Schlagzeilen, zu wenig für eine unabhängige Prüfung.

Der Kongress müsste den Finanzvorwurf deshalb getrennt von der Alien-Frage untersuchen. Welche Programme erhielten Geld? Über welche Haushaltstitel liefen die Mittel? Welche Ausschüsse wurden informiert? Wer entschied, dass gewählte Kontrolleure bestimmte Angaben nicht sehen dürfen? Diese Fragen lassen sich grundsätzlich beantworten, ohne geheime technische Details zu veröffentlichen.

Wenn Grusch recht hat, wäre der Skandal größer als jedes UFO-Video: Ein verselbständigter Apparat hätte über Jahre Milliarden bewegt und demokratische Kontrolle ausgehebelt. Wenn er sich irrt, müssen Behörden erklären, wie ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter zu derart weitreichenden Aussagen gelangt und warum die Regierung die Sache nicht nachvollziehbar ausräumt.

F-NEWS hat den Auftritt Gruschs am Kapitol sowie die gespaltenen Reaktionen der UFO-Szene bereits dokumentiert. Die neue Debatte um Schattenetats zeigt: Der Fall handelt längst nicht mehr nur von unbekannten Objekten am Himmel. Er handelt von Macht, Geld und der Frage, wer den geheimen Staat kontrolliert.