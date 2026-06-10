David Gruschs neue Aussagen am US-Kapitol haben die UAP-Szene elektrisiert. Mehrere Formen nichtmenschlichen Lebens, geborgene Flugkörper, biologisches Material und milliardenschwere Schattenprogramme: Die Behauptungen gehen weit über das hinaus, was der frühere Geheimdienstmitarbeiter 2023 öffentlich sagte. Unser erster Bericht fasst die Pressekonferenz zusammen. Doch wie werden die Aussagen in der UFO-Szene bewertet?

Das optimistische Lager sieht weniger Gruschs spektakuläre Begriffe als den politischen Rahmen. Mehrere Kongressabgeordnete traten gemeinsam mit ihm auf, sprachen von Vertuschung und verlangten Schutz für weitere Hinweisgeber. Für Disclosure-Aktivisten ist das der eigentliche Fortschritt: Das Thema wird nicht mehr allein von Forschern und Zeugen getragen, sondern von gewählten Politikern vor dem Kapitol.

Besonders wichtig ist für dieses Lager die Forderung nach Immunität. Menschen mit Kenntnissen über Standorte, Materialien und Programme sollen aussagen können, ohne wegen Geheimnisverrats oder nach dem Espionage Act verfolgt zu werden. Die Enthüllung wird deshalb weniger als einzelner großer Beweis gewertet, sondern als Versuch, die nächste Gruppe von Zeugen aus der Deckung zu holen.

Diese Hoffnung ist in der UAP-Bewegung nicht neu. Disclosure-Aktivist Stephen Bassett erklärte bereits im Umfeld früherer Aktenfreigaben, ein parlamentarischer Ausschuss müsse die Aussage von Whistleblowern erzwingen und die Dokumente aus den Behörden holen. Auch der jüngere Aktivist Jordan Flowers bewertete die wachsende politische Aufmerksamkeit als Fortschritt, warnte aber vor überzogenen Erwartungen. Genau diese Mischung prägt nun erneut die Debatte.

Das vorsichtige Lager hält Grusch weiterhin für relevant, will aber endlich überprüfbare Belege sehen. Seine neue Aussage über körperliche Wesen und „empfindungsfähiges plasmoides Leben“ wird als mögliche Spur diskutiert, nicht als bestätigte Entdeckung. Entscheidend wären Namen, Aktenzeichen, Laborberichte, Proben oder die öffentliche Aussage von Personen mit direktem Zugang zu den angeblichen Programmen.

Hier liegt der wachsende Frust. Grusch nennt erneut die Größenordnung der angeblichen Vertuschung, kann öffentlich aber keine Originalunterlagen oder biologischen Materialien vorlegen. Anhänger verweisen auf Geheimschutz und laufende Verfahren. Skeptiker antworten, dass außergewöhnliche Behauptungen nach drei Jahren endlich mehr verlangen als Berufung auf geheime Quellen.

Die Skeptiker sehen deshalb keinen Durchbruch, sondern eine Eskalation der Erzählung. Je länger überprüfbare Beweise ausbleiben, desto größer und exotischer würden die Aussagen: von geborgenen Flugkörpern über mehrere Spezies bis zu plasmoidalen Lebensformen. Ohne unabhängige Prüfung sei die Pressekonferenz politisch interessant, wissenschaftlich aber nahezu wertlos.

Selbst in der UFO-Szene wächst damit die Trennlinie zwischen Disclosure und Glauben. Die politische Blockade, geheime Etats und der Widerstand gegen parlamentarische Kontrolle können reale Skandale sein, auch wenn sich die Behauptungen über nichtmenschliche Wesen später nicht bestätigen. Umgekehrt beweist staatliche Geheimhaltung noch keine außerirdische oder andere nichtmenschliche Präsenz.

Unterm Strich wird Gruschs Auftritt als politischer Fortschritt, aber nicht als endgültige Enthüllung gewertet. Die Szene hat neue Begriffe, neue Forderungen und mehr Rückendeckung aus dem Kongress bekommen. Was weiterhin fehlt, ist das Material, das nicht nur überzeugt, sondern überprüft werden kann. Die nächste Phase entscheidet sich deshalb nicht auf einer weiteren Pressekonferenz, sondern an Akten, Zeugen unter Eid und freigegebenen Proben.