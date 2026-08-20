FPÖ-Hauser: Morens-Geständnis bestätigt Corona-Verschwörung – EU-Anfrage zu Wuhan-Kontakten angekündigt

Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser sieht durch das Geständnis von Faucis Ex-Berater David Morens die COVID-19-Pandemie „von Anfang an“ als Verschwörung bestätigt, wie er in einer Presseaussendung mitteilt. F-News hatte über das Geständnis bereits in der Analyse „Faucis rechte Hand gesteht: Morens räumt Vertuschung der Wuhan-Förderung ein“ berichtet.

Hauser wörtlich: „Der 18. August 2026 wird wohl als ein Schlüsseltag bei der Aufarbeitung der unfassbaren Vorgänge rund um die COVID-19-Pandemie in die Geschichte eingehen. Denn seit heute ist bestätigt, dass die COVID-19-Pandemie von Anfang an eine Verschwörung war.“

Grundlage seiner Aussage ist das Geständnis von David Morens, langjährigem wissenschaftlichem Berater von Anthony Fauci, der sich vor einem US-Bundesgericht einer „Verschwörung zur Täuschung der US-Regierung und zur Umgehung bundesrechtlicher Vorschriften“ schuldig bekannte. Konkret ging es um das Verbergen staatlicher Unterlagen über ein privates E-Mail-Konto, geheime Kommunikation außerhalb offizieller Kanäle und die Annahme von Zuwendungen im Gegenzug für die Verbreitung der These eines natürlichen Ursprungs von COVID-19.

Hauser kündigt an, nun offizielle Anfragen an die EU-Kommission zu richten, um zu klären, welche europäischen Forscher, Institutionen und Politiker mit der EcoHealth Alliance, dem NIH beziehungsweise NIAID und dem Wuhan Institute of Virology zusammengearbeitet haben. Damit verlagert er die Aufarbeitung erstmals konkret auf die europäische Ebene.

Rechtlich belegt das Geständnis zunächst vor allem die gezielte Verschleierung von Behördenkorrespondenz rund um die Wuhan-Förderung, nicht automatisch eine umfassende Verschwörung zur Pandemie-Erzeugung selbst, wie Hauser es formuliert. Dass ausgerechnet ein enger Fauci-Vertrauter unter Eid zugab, Spuren gezielt verwischt zu haben, gibt der jahrelangen Kritik an der offiziellen Ursprungserzählung aber neue Substanz, wie F-News bereits in den Analysen „Homburg: Der Meineid des Dr. Fauci“ und „Fauci, Wuhan und die große Vertuschung?“ dokumentiert hat.

Ob Brüssel auf Hausers Anfragen mit echter Aufklärung reagiert oder das Thema aussitzt, wird sich zeigen. Klar ist: Nach Morens‘ Geständnis lässt sich die Debatte um Wuhan nicht mehr als bloße Verschwörungstheorie abtun, sie ist justiziell längst angekommen.