Flüssigkeit auf AfD-Infostand geschüttet: Neun Verletzte, Tatverdächtiger ermittelt

Auf einen AfD-Infostand in Bad Kreuznach ist am Mittwoch nach Polizeiangaben eine Flüssigkeit geschüttet worden. Mehrere Personen kamen mit Spritzern in Kontakt und erlitten leichte Hautreizungen. Die Polizeidirektion Bad Kreuznach nennt nach Abschluss der Erfassung neun Verletzte; zwei von ihnen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und konnten es inzwischen wieder verlassen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16:10 Uhr im Bereich Mannheimer Straße/Brückenhäuser. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde die Flüssigkeit aus einem angrenzenden Gebäude in Richtung des AfD-Informationsstandes geschüttet. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten zu einem größeren Einsatz aus.

Die Flüssigkeit könne bei Hautkontakt Reizungen hervorrufen, teilte die Polizei mit. Wegen der geringen Menge seien nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine schweren Verletzungen zu erwarten. Über die genaue Substanz, die in einer Pressemitteilung von Nicole Höchst als konzentriertes Chlorphenol bezeichnet wird, macht die Polizei noch keine abschließenden Angaben.

Ein Tatverdächtiger wurde im Zuge der Maßnahmen bereits ermittelt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Am Stand befanden sich nach Angaben der AfD unter anderem Nicole Höchst, Sebastian Münzenmaier sowie die Landtagsabgeordneten Damian Lohr und Jürgen Klein.

Der Angriff trifft nicht irgendeine Kulisse, sondern einen politischen Informationsstand. F-NEWS berichtete bereits über die offiziellen Zahlen zu Angriffen auf Parteien und ihre Repräsentanten. Auch in Berlin-Friedrichshain musste die Polizei anrücken, nachdem ein AfD-Wahlkampfteam beim Plakatieren bedrängt worden war.