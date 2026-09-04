Sandra Bullock packt aus: FBI-UFO-Einheit und neue Spuren aus England

Eine neue Ausgabe von UFO TV bündelt mehrere Meldungen, die in den vergangenen Tagen in der UAP-Szene aufgetaucht sind: eine angebliche UFO-Einheit beim FBI, neue Aussagen aus dem Umfeld von David Grusch, parlamentarische Fragen in Großbritannien und ein öffentliches Erlebnis der Schauspielerin Sandra Bullock.

Im Mittelpunkt steht ein Gespräch der republikanischen Abgeordneten Anna Paulina Luna mit dem Kongressreporter Matt Laslo. Luna zeigt darin eine Challenge Coin, die nach ihrer Darstellung von einer FBI-Einheit mit der Bezeichnung „Special Investigations Group“ stammt. Auf dem Stück finden sich UAP-Bezüge. Die Existenz einer solchen Einheit ist damit nicht amtlich erklärt: Das FBI hat Name, Auftrag und Befugnisse öffentlich nicht bestätigt. Brisant ist der Vorgang dennoch, weil Luna die Münze im Zusammenhang mit Briefings über unbekannte Flugobjekte präsentiert.

Auch David Grusch bleibt ein Thema. Der frühere Geheimdienstmitarbeiter hatte bereits umfangreiche geheime UAP-Programme und geborgene Objekte behauptet. In dem Gespräch heißt es, Grusch stehe wegen einer möglichen Lockerung seiner Verschwiegenheitsverpflichtung mit dem Weißen Haus in Kontakt. Ob und in welchem Umfang er dadurch weitere Details nennen dürfte, ist offen. F-NEWS berichtete bereits über Gruschs Vorwürfe eines milliardenschweren UFO-Schattenhaushalts.

Der Blick geht außerdem nach Großbritannien. Der Labour-Abgeordnete Clive Lewis befasst sich laut dem Beitrag öffentlich mit UAP-Fragen und der Zusammenarbeit der „Five Eyes“-Staaten. Hinzu kommt ein Interview mit dem britischen Polizisten Roy Teague, der Berichte von Polizeibeamten über eigene UFO-Beobachtungen gesammelt hat. Damit rückt ein Feld in den Fokus, das Behörden lange eher belächelten oder hinter verschlossenen Türen behandelten.

UFO TV greift zudem eine Untersuchung zu sogenannten CE5-Anhängern auf – Menschen, die durch Meditation oder ähnliche Praktiken Kontakt zu nichtmenschlichen Wesen herzustellen versuchen. Die Wissenschaftlerin Dr. Shayne Dahl untersucht nach Darstellung der Sendung diese Glaubenswelt. Den Abschluss bildet Sandra Bullock: Sie berichtete in einem Podcast von fünf unbeweglichen Lichtern am Himmel über St. Martin Ende der 1990er Jahre, die plötzlich verschwunden seien. Es bleibt ihre persönliche Schilderung, doch sie zeigt, wie sehr das Thema aus der Nische herauskommt.

Parallel wächst der Druck auf die US-Behörden, ihre Unterlagen nachvollziehbar offenzulegen. Erst im Juli hatte F-NEWS über den Pentagon-Bericht mit 205 weiterhin ungeklärten Fällen berichtet. Die neue UAPdate-Ausgabe zeigt: Trotz aller Versprechen bleiben viele Fragen bei Geheimdiensten, Militär und Politik ungeklärt.