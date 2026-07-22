Neuer Pentagon-UFO-Bericht: 205 Fälle bleiben offen – 100 Objekte vor Virginia

Das Pentagon-Büro AARO hat am 20. Juli 2026 seinen UAP-Jahresbericht für das Haushaltsjahr 2025 veröffentlicht. Das bestätigt die offizielle Dokumentenübersicht der Behörde. Bemerkenswert ist der Zeitpunkt: Der Bericht erfasst Vorfälle vom 2. Juni 2024 bis zum 30. Mai 2025, erschien aber erst fast 14 Monate nach dem Datenstichtag.

In diesem Zeitraum erhielt das All-domain Anomaly Resolution Office 319 Meldungen über unidentifizierte anomale Phänomene, kurz UAP. 284 Vorfälle ereigneten sich im eigentlichen Berichtszeitraum, 35 stammten aus früheren Jahren. Von diesen 319 Meldungen schloss AARO 114 ab. Weitere 256 ältere Fälle wurden ebenfalls erledigt. Damit meldet die Behörde insgesamt 370 abgeschlossene Untersuchungen, doch 205 der neu eingegangenen Fälle waren zum Stichtag noch offen.

Alle abgeschlossenen Fälle führt AARO auf gewöhnliche Ursachen zurück: Ballons, Satelliten, Vögel, Flugzeuge und Drohnen. Je ein Vorgang wurde als kommerzieller Raketenstart beziehungsweise als bemannter Jetpack-Flug eingeordnet. Eine neue Auswertungsmethode habe allein 238 Sichtungen als Lichtreflexe von Satelliten identifiziert. Gesundheitsschäden wurden nicht gemeldet, auch Berichte über konkrete Gefahren für die Flugsicherheit gingen diesmal nicht ein.

Ganz so belanglos ist der Bericht dennoch nicht. Ein Vorfall vor der Küste Virginias, gemeldet von Einheiten der US-Marine, umfasste nach den Unterlagen ungefähr 100 Objekte in der Luft sowie zwei mutmaßlich unbemannte Systeme auf der Wasseroberfläche. AARO untersucht den Vorgang nach eigenen Angaben weiter. Zwei andere Meldungen beschreiben elektronische oder avionische Störungen in der Nähe eingesetzter Flugzeuge. Ob die beobachteten Objekte diese Störungen tatsächlich verursachten, ließ die Behörde offen.

Hinzu kommen mehrere Berichte aus der Nähe sicherheitsrelevanter Anlagen und kritischer Infrastruktur. Deren Schilderungen deuteten laut AARO teilweise auf Leistungsmerkmale hin, die über den bekannten Stand der Technik im jeweiligen Bereich hinausgingen. Das ist keine Bestätigung exotischer Technik, aber eine auffällige Formulierung in einem ansonsten äußerst vorsichtigen Behördenpapier. Separat registrierte AARO 50 Drohnenvorfälle an amerikanischen Nuklearanlagen, Waffenstandorten und Startanlagen. Das waren 177,8 Prozent mehr als im Vorjahresbericht. Die Behörde betont allerdings ausdrücklich, dass keiner dieser 50 Vorgänge als UAP gemeldet wurde.

Eine große Enthüllung liefert das Dokument also nicht. Es präsentiert weder Beweise für außerirdische Herkunft noch Material, das eine nichtmenschliche Technologie belegen würde. Neu sind vor allem die Zahlen, der ungewöhnliche Vorfall vor Virginia, die beiden möglichen Störungen von Bordsystemen und die vorsichtige Aussage über Beobachtungen jenseits des bekannten technischen Leistungsstands. Zugleich bleibt die bekannte Schwäche bestehen: AARO verweist erneut auf fehlende zeitnahe Sensordaten, während die Öffentlichkeit zu den meisten offenen Fällen kaum überprüfbare Einzelheiten erhält.

Die unmittelbare Reaktion in Teilen der UFO-Szene fällt entsprechend skeptisch aus. In der großen UFO-Gemeinschaft auf Reddit wird AARO erneut als eine Art „Project Blue Book 2.0“ bezeichnet. Kommentatoren werfen der Behörde vor, ausführlich über gelöste Fälle zu berichten, aber bei den ungeklärten Vorgängen entscheidende Daten zurückzuhalten. Auch die AARO-Erklärungen zu bekannten Fällen wie „Go Fast“ und Aguadilla werden dort weiterhin bestritten, weil aus Sicht der Kritiker Zeugenaussagen, Radardaten und offene Widersprüche nicht ausreichend behandelt worden seien.

Der neue Bericht ist damit weder der von manchen erhoffte Offenbarungseid des Pentagon noch eine überzeugende Widerlegung des gesamten Phänomens. Er räumt ein, dass Hunderte neue Meldungen nicht abgeschlossen waren und einzelne Vorgänge Eigenschaften zeigen könnten, die AARO bislang nicht erklären kann. Wer nach belastbaren Rohdaten, Sensoraufzeichnungen und einer transparenten Darstellung der wirklich schwierigen Fälle sucht, bekommt jedoch wieder vor allem Statistik und Behördenprosa.