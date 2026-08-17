DAX hält Rekordniveau – Deutschlands Wirtschaft bleibt im Mini-Wachstum stecken

Der DAX hält sich zum Wochenauftakt auf seinem hohen Niveau, doch hinter der ruhigen Börsenfassade bleibt Deutschlands wirtschaftliche Erholung äußerst dünn. Gegen 10.10 Uhr notierte der deutsche Leitindex bei rund 26.436 Punkten und damit nahezu unverändert zum vorherigen Schlusskurs. Der MDAX lag bei etwa 32.446 Punkten ebenfalls leicht im Minus. Der Euro Stoxx 50 zeigte sich mit rund 6.557 Punkten und einem Plus von knapp 0,3 Prozent etwas freundlicher.

Die verzögerten Kursdaten des DAX zeigen damit keinen Ausverkauf, aber auch keinen neuen Schub. Anleger halten sich zurück und warten auf neue Signale zu Zinsen, Unternehmensgewinnen und geopolitischen Risiken. Die großen US-Indizes hatten den Freitag leicht schwächer beendet: Der S&P 500 verlor rund 0,2 Prozent, der Nasdaq Composite knapp 0,3 Prozent. Die Wall Street liefert Europa zum Wochenstart also keinen kräftigen Rückenwind.

Auffällig bleibt die Lücke zwischen Finanzmarkt und Realwirtschaft. Der DAX spiegelt vor allem international tätige Großkonzerne wider. Ihre Umsätze, Produktionsstandorte und Kunden liegen längst nicht nur in Deutschland. Ein hoher Indexstand ist deshalb kein Beweis dafür, dass es dem deutschen Mittelstand, den privaten Haushalten oder dem Industriestandort gut geht. Wer den DAX mit der gesamten Volkswirtschaft verwechselt, betrachtet Deutschland durch eine sehr schmale Schaufensterscheibe.

Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im zweiten Quartal 2026 nach vorläufigen Angaben nur um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Schon F-NEWS ordnete dieses Ergebnis als politisch ausgeschlachtetes Mini-Wachstum ein. Nach Jahren der Stagnation reicht ein Plus von zwei Zehnteln nicht für eine belastbare Trendwende. Es verhindert lediglich, dass die Wirtschaft statistisch erneut in die Rezession rutscht.

Auch der jüngste ifo-Geschäftsklimaindex liefert nur vorsichtigen Optimismus. Er stieg im Juli von 85,7 auf 86,6 Punkte. Verantwortlich waren vor allem bessere Erwartungen; die laufenden Geschäfte bewerteten die Unternehmen dagegen etwas schlechter. Übersetzt heißt das: Die Firmen hoffen auf Besserung, spüren sie aber noch nicht ausreichend im Tagesgeschäft.

Einige Industriedaten haben sich stabilisiert. Die Produktion im Produzierenden Gewerbe legte im Mai um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat zu, getragen unter anderem von einem Plus von 3,6 Prozent in der Autoindustrie. Im Vergleich zum Mai 2025 lag die Industrieproduktion dennoch ein Prozent niedriger. Gleichzeitig verteuerten sich die Importpreise im Juni um 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders Energie und Vorleistungsgüter belasteten die Kostenbasis deutscher Betriebe.

Die Bundesbank sprach zuletzt davon, dass die deutsche Wirtschaft dem Gegenwind trotze. Sie verwies auf eine widerstandsfähige Industrie, wachsende Exporte und eine expansive Finanzpolitik. Doch genau hier liegt das Risiko: Wenn staatliche Ausgaben und Rüstungsaufträge das Wachstum stützen, während klassische Industriebranchen Stellen streichen und Margen verlieren, entsteht keine gesunde Breite. Der Boom einzelner Bereiche kann den Substanzverlust anderer nur verdecken. Das zeigt der Verlust von 100.000 Industriearbeitsplätzen besonders deutlich.

Für Anleger bedeutet das: Der DAX kann weiter steigen, selbst wenn der Standort Deutschland kaum vorankommt. Globale Umsätze, schwächere Währungen, staatliche Großaufträge und wenige schwergewichtige Gewinner reichen aus, um den Index zu tragen. Für Bürger und mittelständische Unternehmen zählen jedoch Energiepreise, Aufträge, Steuern, Bürokratie und sichere Arbeitsplätze. An der Börse herrscht Ruhe auf hohem Niveau. In der deutschen Wirtschaft bleibt die erhoffte Wende dagegen vorerst ein Versprechen.