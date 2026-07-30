Deutschlands Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2026 gerade einmal um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Das meldet das Statistische Bundesamt in seiner ersten Schnellschätzung. Nach dem Plus von 0,3 Prozent zu Jahresbeginn bleibt damit nur ein kümmerlicher Rest von Wachstum.

Auf dem Papier steht ein Plus. In der Wirklichkeit steht Deutschlands Industrie weiter unter Druck. Autobauer streichen Stellen, Gewinne brechen ein und Zulieferer kämpfen ums Überleben. Erst heute meldete F-NEWS den Gewinneinbruch bei BMW um 35 Prozent. Auch Mercedes und Volkswagen stecken tief in Sparprogrammen.

Ein Zuwachs von 0,2 Prozent ist deshalb keine kraftvolle Erholung, sondern wirtschaftliches Kriechen. Schon kleine Rückschläge bei Energiepreisen, Exporten oder Konsum können dieses Mini-Plus wieder ausradieren. Während Berlin jeden positiven Zehntelpunkt als Trendwende verkaufen dürfte, verschwinden in der Fläche Arbeitsplätze, Investitionen und industrielle Substanz.

Die Warnzeichen liegen längst offen. Deutschlands Schulden stiegen zuletzt um 151,4 Milliarden Euro, zugleich verteuerten sich wichtige Importe massiv. F-NEWS berichtete über die Kombination aus wachsendem Schuldenberg und explodierenden Importpreisen. Der Staat pumpt immer mehr Geld in die Wirtschaft, doch heraus kommt ein Wachstum, das statistisch kaum von Stillstand zu unterscheiden ist.

Auch der Vergleich mit dem ersten Quartal zeigt die Richtung: Das ohnehin schwache Tempo nimmt erneut ab. Deutschland entfernt sich damit nicht überzeugend von der jahrelangen Stagnation. Wer 0,2 Prozent bereits als Erfolg feiert, hat sich mit dem Niedergang arrangiert.