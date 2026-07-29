151 Milliarden neue Schulden, Importpreise explodieren: Deutschland rast weiter in den Abgrund

Deutschland rauscht weiter in den Abgrund, und das Statistische Bundesamt liefert gleich zwei neue Zahlenpakete für die Beweisaufnahme. Der öffentliche Schuldenstand ist 2025 um 151,4 Milliarden Euro gestiegen. Gleichzeitig lagen die Importpreise im Juni 2026 um 6,1 Prozent über dem Vorjahresniveau. Der Staat macht immer größere Schulden, während sich Energie und industrielle Vorprodukte brutal verteuern. Das ist keine Transformation. Das ist eine Volkswirtschaft, die gleichzeitig ihre finanzielle und ihre industrielle Grundlage zerlegt.

Nach den endgültigen Zahlen von Destatis stand der öffentliche Gesamthaushalt Ende 2025 mit 2,662 Billionen Euro in der Kreide. Auf jeden Einwohner entfallen rechnerisch 31.887 Euro, 1.821 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Der gesamte Schuldenberg wuchs innerhalb von zwölf Monaten um sechs Prozent.

Der Bund allein häufte weitere 107,7 Milliarden Euro an und kam auf 1,840 Billionen Euro. Die Länder legten 17,5 Milliarden drauf. Besonders rasant ging es bei den Kommunen bergab: Ihre Verschuldung stieg im sechsten Jahr in Folge und sprang um 15,4 Prozent auf 197 Milliarden Euro. Gerade dort, wo Straßen, Schulen, Schwimmbäder und öffentliche Einrichtungen finanziert werden sollen, wird das Loch immer größer.

Der Bürger bekommt für diese Schuldenorgie keine glänzende Infrastruktur. Er bekommt marode Brücken, verspätete Züge, kaputte Schulen und Verwaltungen, die selbst an einfachen digitalen Vorgängen scheitern. Deutschland leiht sich immer mehr Geld, ohne im Alltag wie ein reiches und leistungsfähiges Land auszusehen. Schulden werden nicht mehr aufgenommen, um einen sichtbaren Sprung nach vorn zu finanzieren. Sie stopfen die Löcher eines Staates, der seine Ausgaben längst nicht mehr beherrscht.

Gleichzeitig meldet Destatis bei den Außenhandelspreisen den nächsten Schlag für die Unternehmen. Importierte Vorleistungsgüter verteuerten sich gegenüber Juni 2025 um 10,3 Prozent, Energieimporte sogar um 23,9 Prozent. Elektrischer Strom aus dem Ausland kostete 70,8 Prozent mehr, Mineralölerzeugnisse 36 Prozent, Erdöl 32,1 Prozent und Erdgas 8,3 Prozent mehr.

Auch die Grundstoffe der Industrie werden zum Luxus. Nicht-Eisen-Metalle und Halbzeuge verteuerten sich um 27,5 Prozent, Kupfer um 30,3 Prozent, Düngemittel und Stickstoffverbindungen um 28,3 Prozent und Kunststoffe in Primärformen um 23,8 Prozent. Das sind keine abstrakten Indizes. Diese Preise wandern in Maschinen, Kabel, Verpackungen, Landwirtschaft, Bau und Produktion. Am Ende zahlen Unternehmen, Verbraucher und Beschäftigte.

Destatis verweist bei der Energieentwicklung auf die Folgen des Iran-Kriegs. Diese Belastung ist real. Doch eine robuste Volkswirtschaft müsste äußere Schocks abfedern können. Deutschland hat sich stattdessen durch jahrelange Energiepolitik, stillgelegte Kraftwerke, teure Auflagen und eine wachsende Abhängigkeit von Importen selbst verwundbar gemacht. Wenn der Weltmarkt hustet, liegt Berlin auf der Intensivstation und nennt das anschließend eine Herausforderung.

Die Exportpreise stiegen unterdessen um 3,5 Prozent, so stark wie seit Februar 2023 nicht mehr. Deutsche Produkte werden damit nicht automatisch wertvoller, sondern häufig schlicht teurer in der Herstellung. Betriebe verlieren Spielraum, Investitionen werden verschoben und Standorte geraten unter Druck. Während andere Länder ihre Industrie mit günstiger Energie und verlässlichen Rahmenbedingungen stärken, reicht Berlin neue Verordnungen und Sonntagsreden.

151 Milliarden Euro neue Schulden und gleichzeitig explodierende Kosten für Energie und Vorprodukte: Das ist die Bilanz eines Landes, das seine Substanz verbraucht. Der Staat pumpt Geld in den Apparat, die Wirtschaft bezahlt immer mehr für ihre Grundlagen und der Bürger soll glauben, es gehe irgendwie aufwärts. Es geht aufwärts – allerdings nur mit Schulden, Preisen und Belastungen. Der Rest fährt weiter rasant in den Abgrund.