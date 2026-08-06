China hängt Tesla ab: Bei humanoiden Robotern scheint der Vorsprung uneinholbar

China bringt humanoide Roboter nicht mehr nur auf Messebühnen, sondern in Fabriken, Lagerhallen und zunehmend auch in den Verkauf. Eine aktuelle Vor-Ort-Reportage des YouTube-Kanals Everlast Robotics zeigt bei UBTECH in Shenzhen, wie weit die Entwicklung inzwischen reicht. Zu sehen sind der Industriehumanoide Walker S2, autonome Transportlösungen und die neue U1-Reihe, deren Silikonhaut, Gesicht und Bewegungen bewusst menschenähnlich gestaltet wurden.

Besonders greifbar wird der Vorsprung beim Walker S2. Der Roboter ist für den Dauereinsatz in Fabriken gedacht und kann seinen Akku selbstständig wechseln. Statt für mehrere Stunden an eine Ladesäule zu müssen, geht er zu einer Wechselstation, entnimmt das leere Modul und setzt ein geladenes ein. UBTECH erklärt, die Serienproduktion und Auslieferung habe im November 2025 begonnen. Die Walker-Reihe wird in der Automobil- und Elektronikindustrie erprobt, unter anderem bei BYD, Geely und Foxconn.

Die im Video genannte Zahl von 5.000 bereits in Fabriken arbeitenden UBTECH-Einheiten lässt sich in dieser Form nicht durch veröffentlichte Unternehmenszahlen bestätigen. Sie passt eher zur Größenordnung der chinesischen Marktführer AgiBot und Unitree. Nach Daten des Marktforschers Omdia wurden 2025 weltweit rund 13.000 humanoide Roboter ausgeliefert. Etwa 87 bis 90 Prozent kamen aus China. AgiBot lieferte allein mehr als 5.100 Maschinen aus, Unitree ebenfalls mehr als 5.000. Tesla brachte laut Omdia dagegen weniger als 500 Optimus-Roboter in Umlauf; andere Auswertungen nennen lediglich rund 150.

Auch die Breite des Angebots ist inzwischen enorm. Das chinesische Industrieministerium zählte 2025 mehr als 140 Hersteller und über 330 Modelle. Manche Maschinen transportieren Material, sortieren Bauteile oder arbeiten an Fertigungslinien. Andere tanzen, boxen oder dienen als Forschungsplattform. UBTECHs neue U1-Serie richtet sich sogar an Privatkunden und soll als menschenähnlicher Begleiter Gespräche führen, Stimmungen erkennen und Gesundheitsdaten beobachten. Das Spitzenmodell besitzt nach Herstellerangaben 88 Bewegungsachsen und ein Gesicht aus Silikonhaut. Bei all diesen Angaben handelt es sich zunächst um Hersteller- und Vorführdaten; wie zuverlässig die Maschinen im jahrelangen Alltag arbeiten, muss sich erst zeigen.

Doch während China bereits Stückzahlen, Lieferketten und Praxiseinsätze vorweist, lebt Tesla Optimus weiterhin vor allem von Ankündigungen. Elon Musk wollte 2025 zunächst etwa 10.000 Roboter bauen lassen. Das Ziel wurde deutlich verfehlt. Im Frühjahr 2026 räumte Musk ein, dass bis dahin kein Optimus nützliche Arbeit in einer Tesla-Fabrik verrichtete. In Fremont werden zwar die früheren Produktionslinien von Model S und Model X für Optimus umgebaut, doch Musk selbst kündigte einen zunächst „extrem langsamen“ Produktionsanlauf an. F-NEWS hatte bereits über die Verzögerungen bei Teslas Optimus-Programm berichtet.

Tesla bleibt bei KI, Kamerasystemen und der Aussicht auf eine spätere Massenfertigung ein ernst zu nehmender Konkurrent. Der Konzern verfügt über Fabrikerfahrung, Kapital und große Mengen an visuellen Trainingsdaten. Aber auf dem Markt zählt nicht, was irgendwann millionenfach gebaut werden soll, sondern was heute ausgeliefert wird und tatsächlich laufen kann. Dass Tesla auch beim autonomen Fahren zwischen Versprechen und Wirklichkeit feststeckt, macht die großen Optimus-Zeitpläne nicht glaubwürdiger.

Chinas Stärke liegt nicht in einem einzigen spektakulären Roboter. Entscheidend ist das gesamte System dahinter: günstige Motoren und Sensoren, Batterien aus eigener Produktion, kurze Wege zwischen Entwicklern und Zulieferern, staatliche Förderung, Fabriken als Testfelder und ein großer Binnenmarkt. Jede ausgelieferte Maschine liefert neue Betriebsdaten, jede größere Serie senkt die Kosten. China hat damit einen Kreislauf in Gang gesetzt, den Tesla erst noch aufbauen muss.

Uneinholbar ist ein technischer Vorsprung grundsätzlich nie. Im Sommer 2026 spricht jedoch fast jede messbare Größe für China: Herstellerzahl, Modelle, Lieferketten, Preise und Auslieferungen. Tesla erzählt noch von der kommenden Roboterrevolution. China produziert sie bereits.