Tesla hat aus Optimus eine Roboter-Revolution gemacht, zumindest auf der Bühne. In der Wirklichkeit verzögert sich der große Umbruch: Humanoide Roboter stehen zwar nicht mehr nur auf Messeständen, sie tragen Kisten, sortieren Bauteile und laufen durch Fabrikhallen. Aber der erste brauchbare Haushaltsroboter für normale Familien kommt noch nicht um die Ecke. Zuerst erobern sie die Lagerhallen, Autofabriken und Servicebetriebe.

Stand Ende Mai 2026 ist der Markt zweigeteilt. Auf der einen Seite stehen spektakuläre Videos, große Versprechen und Roboter, die schon erstaunlich menschlich wirken. Auf der anderen Seite steht die harte Realität: Batteriezeit, Sicherheit, Haftung, Greiffähigkeit, Kosten, Fernsteuerung, Wartung und der banale Alltag mit Treppen, Haustieren, Kindern, Kabeln und schmutziger Wäsche.

Tesla Optimus: große Worte, spätere Lieferung

Bei Tesla ist Optimus weiter das lauteste Versprechen im Raum. Elon Musk spricht seit Jahren davon, dass der humanoide Roboter einmal größer werden könne als das Autogeschäft. Laut Axios stellte Musk Anfang 2026 einen Verkauf an die Öffentlichkeit bis Ende 2027 in Aussicht. Gleichzeitig räumte er ein, dass die frühe Produktion quälend langsam anlaufen werde.

Genau hier liegt der Unterschied zwischen Tesla-Rhetorik und Marktreife. Optimus kann in Demos laufen, greifen und einfache Aufgaben erledigen. Das ist beeindruckend. Aber aus einem Demo-Roboter wird noch kein zuverlässiger Haushaltsknecht, der unbeaufsichtigt kocht, putzt, Einkäufe verräumt und niemanden verletzt. Von Teslas vollmundiger Ankündigung ist deshalb vor allem geblieben: ein gewaltiger Anspruch, ein möglicher Zeitplan und viel Musk-typischer Zukunftsdruck auf die Konkurrenz.

Wer liegt vorn?

Technisch ernst zu nehmen ist Figure AI. Das Unternehmen arbeitet mit BMW, zeigte mit Helix 02 eine KI-Steuerung für Ganzkörperbewegungen und bringt seine Roboter in reale Industrieumgebungen. BMW testet humanoide Roboter inzwischen auch in Leipzig. Das ist kein Wohnzimmermärchen, sondern Industrieautomatisierung mit konkretem Nutzen.

Agility Robotics hat mit Digit einen anderen Vorteil: Der Roboter arbeitet bereits in der Logistik. GXO setzt Digit im Rahmen eines mehrjährigen Robot-as-a-Service-Vertrags ein. Das ist weniger glamourös als ein Tesla-Video, aber für den Markt viel wichtiger. Wer heute zuverlässig Kisten bewegt, verdient früher Geld als ein Roboter, der morgen vielleicht Omeletts wenden soll.

China ist über Unitree besonders beim Preis aggressiv. Der G1 wird ab rund 16.000 Dollar angeboten und zeigt, wie schnell humanoide Hardware billiger wird. Trotzdem gilt: Kaufen heißt nicht, dass der Roboter sofort den Haushalt schmeißt. Viele dieser Geräte sind Plattformen für Entwickler, Forschung, Training und Spezialanwendungen.

Für private Haushalte ist 1X mit NEO derzeit am offensivsten. Das Unternehmen nimmt Vorbestellungen an, nennt 2026 als Start für US-Auslieferungen und ruft 20.000 Dollar beziehungsweise ein Monatsmodell auf. Das ist der erste echte Blick in Richtung Heimroboter. Doch auch hier bleibt die entscheidende Frage, wie viel der Roboter tatsächlich autonom kann und wie viel im Hintergrund noch über Fernhilfe, Training und begrenzte Szenarien läuft.

Wann kommt der Roboter nach Hause?

Die ehrliche Antwort lautet: Erste wohlhabende Käufer und Technik-Enthusiasten können ab 2026 oder 2027 mit frühen Haushaltsmodellen experimentieren. Der normale Massenmarkt kommt später. Realistisch wird es erst, wenn Preise deutlich fallen, Versicherungsfragen geklärt sind und die Geräte im Alltag zuverlässig mehr leisten als Staubsauger, Smart Speaker und Spielzeug mit Armen.

Vor 2028 bis 2030 dürfte der humanoide Haushaltsroboter deshalb eher ein Prestigeobjekt bleiben. Wirklich massentauglich wird er erst, wenn er ohne Techniker im Haus funktioniert, nicht ständig überwacht werden muss und Aufgaben erledigt, für die Menschen tatsächlich Geld ausgeben: Pflegeunterstützung, Tragen, Aufräumen, Wäsche, Küche, Sicherheit.

Geflutet werden zuerst andere Branchen. In der Logistik geht es um monotone, körperliche Arbeit: Kisten, Behälter, Regale, Nachschub. In der Industrie geht es um Teiletransport, Maschinenbestückung, Qualitätskontrolle und gefährliche Routinen. In der Gastronomie kommen zuerst Küche, Spülbereich und Nachschub, nicht der charmante Roboterkellner. In der Pflege werden Roboter vor allem heben, bringen, überwachen und entlasten, bevor sie echte menschliche Zuwendung ersetzen.

Der entscheidende Satz lautet: Humanoide Roboter werden kommen, aber nicht zuerst als Butler für die Mittelschicht. Sie kommen dort, wo Arbeit teuer, monoton, körperlich hart oder schwer zu besetzen ist. Wer den ersten Roboter im Haushalt erwartet, schaut womöglich auf die falsche Tür. Der Einmarsch beginnt am Werkstor.

Quellen:

Axios: Musk zu Tesla Optimus

Figure AI: Helix 02

BMW: Humanoider Roboter im Werk Leipzig

Agility Robotics: Digit bei GXO

Unitree: G1

1X: NEO Home Robot