Brasilien: Uni-Mitarbeiter wegen „Misgendern“ eines Studenten verurteilt

Ein brasilianischer Uni-Mitarbeiter ist verurteilt worden, weil er einen biologischen Mann nicht als Frau anreden wollte. An der Bundesuniversität Paraíba genügte ein Streit über den Zutritt zu einer Frauentoilette, um aus einer Anrede ein Strafverfahren zu machen. Reduxx dokumentiert den Fall anhand der Gerichtsunterlagen.

2022 sprach eine Reinigungskraft einen biologischen Mann in einer Frauentoilette an. Der Verwaltungsdirektor Luís Adripaulo Mendes Barros sollte vermitteln. Als der Student mit einer Anzeige drohte, fragte Barros nach einem Nachweis des rechtlichen Geschlechtseintrags. Nach den Unterlagen sagte er: „Du bist trans, keine Frau.“ Genau das wurde ihm später als kriminelle Transphobie ausgelegt.

Das Gericht erklärte selbst die Frage nach Dokumenten zum diskriminierenden Akt. Barros erhielt ein Jahr Freiheitsstrafe und zehn Tagessätze. Die Freiheitsstrafe wurde zwar in eine Ersatzsanktion umgewandelt, doch das Urteil kostete ihn seine Leitungsfunktion. Die Reinigungskraft wurde dagegen freigesprochen.

Hinter dem Urteil steht die Linie des brasilianischen Obersten Gerichtshofs von 2019: Homo- und Transphobie werden unter Anti-Rassismus-Gesetze gefasst. Damit wird nicht Gewalt, Bedrohung oder konkrete Benachteiligung bestraft, sondern die Weigerung, biologische Tatsachen sprachlich umzudeuten. Aus Mann und Frau wird eine Frage, auf die der Staat die einzig erlaubte Antwort vorschreibt.

F-NEWS hat die Folgen solcher Politik beim Selbstbestimmungsgesetz und den Schutz von Frauenräumen bereits thematisiert. Auch die wachsende Zahl medizinischer Eingriffe an jungen Menschen zeigt, wie weit die Ideologie inzwischen in Alltag und Institutionen reicht. Brasilien macht nun vor, wohin diese Logik führt: Wer biologische Realität ausspricht, wird zum Fall für den Richter.