Neue Zahlen zu Trans-OPs: Über 1.000 Eingriffe bei 15- bis 25-Jährigen

Die Initiative Demo für Alle verweist auf neue Zahlen aus einer Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zu geschlechtsangleichenden Operationen bei Transsexualität. Demnach wurden im Jahr 2024 allein in der Altersgruppe von 15 bis 25 Jahren 1.075 entsprechende Operationen gezählt. Im Jahr 2007 seien es in dieser Gruppe noch 54 Eingriffe gewesen.

Die Entwicklung ist politisch und medizinisch hochsensibel. Laut Darstellung der Initiative ergibt sich damit in dieser Altersgruppe binnen 17 Jahren ein Anstieg um 1.890 Prozent. Die Daten sollen auf der fallpauschalenbezogenen Krankenhausstatistik des Statistischen Bundesamtes beruhen und die tatsächlich durchgeführten Operationen nach Altersgruppen aufschlüsseln.

Besonders auffällig ist nach den genannten Zahlen der Sprung bei jungen Erwachsenen. Für die Altersgruppe 25 bis 35 Jahre nennt Demo für Alle für 2024 sogar 1.485 Operationen. Bei den 15- bis 25-Jährigen sei der prozentuale Anstieg seit 2007 am stärksten. In der Gruppe unter 15 Jahren seien im gesamten betrachteten Zeitraum nur drei Operationen erfasst worden.

Die Initiative sieht darin nicht nur eine medizinische Statistik, sondern ein Warnsignal. Sie verbindet den Anstieg mit gesellschaftlichem Druck, sozialen Medien, der Corona-Zeit und einer Kultur, in der Identitätskrisen bei Jugendlichen immer schneller in Richtung medizinischer Transition gedeutet würden. Diese Deutung ist politisch umstritten, die nackten Fallzahlen werfen aber Fragen auf, die sich nicht mit Aktivistenformeln wegwischen lassen.

Offen bleibt laut Quelle, wie viele Minderjährige im Alter von 15 bis 17 Jahren tatsächlich betroffen waren. Die veröffentlichte Aufteilung fasst 15- bis 25-Jährige zusammen und trennt damit Jugendliche und junge Erwachsene nicht sauber. Ebenso nicht erfasst seien Pubertätsblocker und Hormonbehandlungen, die operativen Eingriffen häufig vorausgehen können. Damit dürfte der medizinische Gesamtkomplex deutlich größer sein als die OP-Statistik allein zeigt.

Genau hier müsste eine verantwortliche Politik ansetzen: mit vollständigen Daten, klaren Altersgruppen, langfristiger Nachverfolgung und einer ehrlichen Debatte über Nutzen, Risiken und spätere Reuefälle. Wer irreversible Eingriffe an jungen Menschen politisch erleichtert oder gesellschaftlich normalisiert, kann sich nicht hinter Schlagworten verstecken. Kinder und Jugendliche brauchen Schutz, keine Ideologie im weißen Kittel.