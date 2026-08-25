Zuckersteuer-Irrsinn: Selbst Cola Zero und Haferdrink sollen zur Kasse gebeten werden

Die Bundesregierung plant ab 2027 eine Zuckersteuer. Das bestätigt der Deutsche Bundestag unter Verweis auf die Antwort der Bundesregierung auf eine AfD-Anfrage. Was zunächst nach einer Abgabe auf zuckrige Limonaden klang, soll nach einem Bericht des Handelsblatts deutlich weiter reichen: Auch Cola Zero, Säfte, Milchmischgetränke, Eistees, Biermischgetränke und Fertigkaffees stehen auf der Liste. Sogar Haferdrinks können betroffen sein.

Damit ist der Name Zuckersteuer bereits eine Täuschung. Cola Zero enthält keinen Zucker. Wer sie trotzdem besteuert, will keinen Zuckerkonsum verringern, sondern schlicht mehr Geld kassieren. Das Finanzministerium soll laut Bericht sogar die Einbeziehung von Getränken mit Süßstoffen prüfen. Es reicht dem Staat also nicht, dass Bürger zahlen, wenn sie Zucker trinken. Sie sollen auch zahlen, wenn sie ihn meiden.

Der geplante Satz soll bei 26 Cent pro Liter für Getränke mit fünf bis acht Gramm Zucker je 100 Milliliter und bei 32 Cent pro Liter oberhalb davon liegen. Zugleich wird geprüft, die Schwelle noch weiter abzusenken. Nach den bisher bekannt gewordenen Überlegungen soll die Steuer dem Bund 2027 rund 650 Millionen Euro bringen. Das ist keine Randnotiz, sondern der Kern des Vorhabens: Der Staat braucht Einnahmen und sucht sie zwischen Getränkeregal und Kassenband.

Haferdrink macht die Abzocke besonders dreist. Pflanzliche Alternativen werden schon heute gegenüber Kuhmilch steuerlich schlechter behandelt. Nun droht eine zusätzliche Abgabe, obwohl solche Produkte nicht automatisch als zuckrige Erfrischungsgetränke gelten können. Wer seine Ernährung selbst bestimmen will, wird nicht aufgeklärt, sondern mit einem Preisaufschlag gelenkt.

F-NEWS hatte bereits vor einer möglichen Mehrwertsteuer von 22 Prozent gewarnt: Haushaltslöcher werden immer häufiger an der Supermarktkasse gestopft. Auch bei den im Bundesrat blockierten Steuersenkungen zeigte sich, wie wenig Entlastung für Bürger in Berlin zählt. Die Zuckersteuer ist die nächste dreiste Abzocke. Erst heißt es Zucker, dann trifft es Zero, Hafer und alles, was sich ohne großen Widerstand verteuern lässt.