Nach Anschlägen auf Umspannwerke: Polizei riegelt Anlage in Ganderkesee ab

Nach den Angriffen auf Umspannwerke in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen läuft nun auch am Umspannwerk Ganderkesee im Landkreis Oldenburg ein Polizeieinsatz. Die Anlage wurde nach Medienberichten in der Nacht abgeriegelt, das Technische Hilfswerk leuchtete das Gelände aus, zudem war ein Hubschrauber im Einsatz. Die Polizei Delmenhorst hält sich mit Details zurück. Nach Angaben des t-online habe eine Feststellung den Einsatz ausgelöst.

Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, erklärte eine Polizeisprecherin. Ob in Ganderkesee tatsächlich ein Anschlagsversuch entdeckt wurde, ist damit noch offen. Gerade weil die Ermittler kaum Informationen herausgeben, lässt sich der neue Einsatz nicht einfach als Routine abtun: Er folgt unmittelbar auf mehrere Fälle, in denen Umspannwerke gezielt im Visier standen.

In Dormagen-Gohr zwischen Köln und Düsseldorf fanden Spaziergänger am Mittwochabend verdächtige Gegenstände nahe eines Umspannwerks. Die Polizei geht nach Angaben von ntv von einem geplanten Sabotagedelikt aus: Offenbar sollte mutwillig ein Kurzschluss herbeigeführt werden. Beschädigt wurde die Anlage nach bisherigem Stand nicht.

Nach übereinstimmenden Berichten handelt es sich bei dem Fund um Abschussvorrichtungen, die jenen aus Bergheim ähneln sollen. Dort war am Dienstag eine Störung an einem Umspannwerk ausgelöst worden. Die Polizei ermittelt ausdrücklich nicht wegen eines technischen Defekts, sondern wegen einer Straftat. F-NEWS berichtete über den Anschlag auf die Anlage in Bergheim.

Auch beim Umspannwerk nahe des Kraftwerks Jänschwalde in Brandenburg waren bereits selbstgebaute Vorrichtungen entdeckt worden. Der Fall zeigt, wie verwundbar die Stromversorgung ist, wenn Täter gezielt an wenigen kritischen Knotenpunkten ansetzen. Den Anschlag bei Jänschwalde hatten wir am Dienstag dokumentiert.

In Dormagen liegt nach Medienangaben außerdem ein Bekennerschreiben vor; die Polizei prüft dessen Echtheit und fahndet nach dem mutmaßlichen Verfasser. Ganderkesee ist noch kein bestätigter weiterer Anschlag. Aber innerhalb weniger Tage werden Umspannwerke in mehreren Bundesländern zum Schauplatz von Sabotageermittlungen. Das ist kein Randproblem, sondern ein Angriff auf die Infrastruktur, von der Haushalte, Krankenhäuser und Industrie abhängen.