UFO-Akten Release 02: Neue Dateien, alte Nebelwand

Auf War.gov ist am 22. Mai 2026 die zweite Tranche der UAP-Unterlagen unter dem PURSUE-Programm erschienen. Die erste Runde kam am 8. Mai, jetzt folgen weitere Videos, historische Berichte und Dokumente. Offiziell klingt das nach Transparenz. Tatsächlich wirkt auch Release 02 eher wie kontrollierte Aktenfütterung.

Die neue Veröffentlichung enthält unter anderem zwei Videostandbilder, die offenbar aus Infrarotsensoren stammen, eine Sammlung von UAP-Berichten aus einem nationalen Sicherheitsstandort in New Mexico aus den Jahren 1948 bis 1950, einen CIA-Bericht über eine UAP-Sichtung in der Sowjetunion sowie eine Ich-Erzählung zu einem UAP-Vorfall.

Das ist interessant, aber nicht der große Knall. Genau dieses Muster hatten wir bereits in unserem Artikel „UFO-Akten: Mehr Enttäuschung als Enthüllung“ beschrieben: Es werden Dokumente freigegeben, aber die entscheidenden Fragen bleiben im Nebel. Was wurde ausgewählt? Was fehlt? Wer entscheidet, welche Aufnahmen nur als Kontrastfleck und welche als harte Daten erscheinen?

Auch die Inszenierung passt zu der Entwicklung, die wir in „Spielbergs Disclosure Day: Wenn Hollywood das Drehbuch für die Wirklichkeit schreibt“ eingeordnet haben. Disclosure kommt nicht als sauberer Wahrheitsmoment, sondern als Mischung aus Regierungsseite, Medienhype, Influencer-Auswertung und symbolischen Häppchen. Die Öffentlichkeit bekommt Material, aber keine Kontrolle über den Kontext.

Erste Reaktionen in der UFO– und Disclosure-Szene laufen vor allem über X. Große belastbare Analysen sind kurz nach Veröffentlichung noch rar. Genau deshalb sollte man die zweite Tranche nüchtern lesen: Historische CIA-Notizen und alte New-Mexico-Dokumente sind wichtig, aber sie beantworten nicht automatisch, was heutige Sensoren wirklich erfassen und was Militär und Geheimdienste seit Jahrzehnten intern wissen.

Release 02 ist damit kein Beweis für die große Enthüllung. Es ist aber ein weiterer Beleg dafür, dass das Thema UAP politisch nicht mehr zurück in die Verschwörungsecke geschoben werden kann. Die Akten liegen nun offiziell auf dem Tisch. Die Frage ist nur, ob sie Licht bringen sollen oder ob der Nebel diesmal besser archiviert wurde.