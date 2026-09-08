Sachsen-Anhalt: 25 Wahlbezirke müssen neu ausgezählt werden

Im Burgenlandkreis müssen Stimmzettel aus 25 Wahlbezirken der Landtagswahl vom 6. September erneut ausgezählt werden. Betroffen sind die Wahlkreise Weißenfels, Naumburg und Zeitz. Das geht aus einer Bekanntmachung des Kreiswahlleiters hervor. Welche konkreten Unstimmigkeiten zur Nachzählung geführt haben, nennt das Dokument nicht.

Im Wahlkreis 39 Weißenfels betrifft die Nachzählung sieben Wahlbezirke der Stadt Lützen. Aufgeführt sind 01 und 02 in Lützen, 06 in Großgörschen, 11 in Göthewitz sowie 15 mit dem Wahllokal im Vereinshaus Lösau. Hinzu kommen die beiden Briefwahlbezirke 19 und 20.

Im Wahlkreis 40 Naumburg werden zwei Wahlbezirke im Wethautal überprüft. Es handelt sich um Kleinhelmsdorf, einen Ortsteil von Osterfeld, und Sieglitz, einen Ortsteil der Gemeinde Molauer Land.

Die meisten betroffenen Bezirke liegen im Wahlkreis 41 Zeitz. Dort werden 16 Wahlbezirke neu ausgezählt. In Elsteraue sind es die Bezirke 01 bis 10 sowie der Bezirk 12, die Briefwahl 1. Aus der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst kommen Bergisdorf und Droßdorf in Gutenborn, Grana in Kretzschau sowie Breitenbach und Haynsburg in Wetterzeube hinzu.

Die öffentliche Nachzählung beginnt am Dienstag, 8. September, um 10 Uhr im Landratsamt in Naumburg, Schönburger Straße 41. Gezählt wird in Haus 2 im Kreistagssaal, Zimmer 2.317, an bis zu zwei Nachzähltischen. Sollte die Arbeit bis 18 Uhr nicht abgeschlossen sein, wird sie am Mittwoch ab 8 Uhr am selben Ort fortgesetzt.

F-NEWS berichtete bereits vor der Wahl über 1.624 doppelt verschickte Briefwahlunterlagen in Magdeburg und Halle. Nach dem Wahlabend folgte die bei Alexander Wallasch veröffentlichte Auswertung zum Einfluss der Briefwahl auf das AfD-Ergebnis. Für die jetzt angeordnete Nachzählung stehen die Ergebnisse noch aus.