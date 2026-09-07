Schon wieder Sabotage am Stromnetz: Polizei sperrt A4

Nahe des Kraftwerks Weisweiler ist es erneut zu einem schwerwiegenden Angriff auf kritische Energieinfrastruktur gekommen. Die Polizei Köln meldete am Sonntagnachmittag, dass im Umfeld einer Hochspannungsleitung mehrere Abschussvorrichtungen aufgestellt worden sind. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt.

Die Fahndung läuft. Gesucht werden Zeugen, die das Aufstellen der Vorrichtungen, verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Fahrradfahrer beobachtet haben. Auch Aufnahmen aus Wildkameras oder privaten Kameras können für die Ermittler wichtig sein.

Wegen des Polizeieinsatzes ist die A4 zwischen den Anschlussstellen Eschweiler-Ost und Langerwehe in beiden Richtungen gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise über den Notruf 110 oder das Hinweisportal NRW zu übermitteln.

Der Fund kommt nach einer Serie von Angriffen und Verdachtsfällen an deutscher Energieinfrastruktur. F-NEWS berichtete bereits über den Anschlag auf ein Umspannwerk nahe Jänschwalde. Auch bei einem Umspannwerk im Rhein-Erft-Kreis ging die Polizei nach einer Störung von einer vorsätzlichen Tat aus.

Die Abschussvorrichtungen an einer Hochspannungsleitung sind eine neue Eskalationsstufe. Wer das Stromnetz angreift oder dessen Ausfall vorbereitet, trifft nicht irgendeinen Konzern, sondern Haushalte, Krankenhäuser, Betriebe und die öffentliche Versorgung. Die Behörden müssen die Täter fassen und die Schutzmaßnahmen an den neuralgischen Punkten endlich wirksam verstärken.