Russland verkauft 44 Tonnen Gold: Drückt Moskaus Ausverkauf jetzt den Preis?

Russland greift an seine Goldreserven. Im ersten Halbjahr 2026 schrumpften die Bestände der russischen Zentralbank um rund 43,5 Tonnen auf etwa 2.282 Tonnen. Damit verkaufte Moskau in sechs Monaten knapp zwei Prozent seines gesamten staatlichen Goldbestands – ein drastischer Kurswechsel für ein Land, das über zwei Jahrzehnte fast nur als Käufer auftrat.

Die russische Zentralbank weist für Ende Juni einen Goldwert von 298,99 Milliarden Dollar aus, nach 325,87 Milliarden Dollar Ende Mai. Nach Berechnungen von Kitco gingen seit Jahresbeginn 1,4 Millionen Feinunzen beziehungsweise 43,5 Tonnen aus den Reserven ab. Analysten gehen davon aus, dass ein großer Teil über russische Banken, die Börse und den außerbörslichen Handel verkauft wurde.

Der Grund liegt weniger in einer plötzlichen Abkehr vom Gold als im wachsenden Finanzbedarf des Staates. Die Verkäufe spiegeln Transaktionen mit dem russischen Nationalen Wohlstandsfonds wider. Dessen liquide Mittel werden eingesetzt, um Haushaltslöcher zu stopfen. Niedrigere Öl- und Gaseinnahmen, Sanktionen und die hohen Kriegsausgaben erhöhen den Druck. Gold wird damit vom strategischen Schutzschild zur kurzfristig verfügbaren Kasse.

Für den Goldmarkt sind 44 Tonnen spürbar, aber noch kein Erdrutsch. Der World Gold Council schätzte die weltweiten Nettokäufe der Zentralbanken allein im ersten Quartal auf 244 Tonnen. Russlands Verkäufe entsprechen damit rund 18 Prozent dieser Menge. Käufer wie Polen, China, Usbekistan und Kasachstan fangen einen Teil des zusätzlichen Angebots auf.

Trotzdem können weitere russische Verkäufe den Preis kurzfristig belasten, vor allem wenn gleichzeitig die Türkei oder andere große Halter Gold abgeben. Psychologisch ist der Vorgang ebenso wichtig wie die reine Tonnage: Wenn ein früherer Großkäufer regelmäßig verkauft, rechnen Händler mit zusätzlichem Angebot. Das kann Kursanstiege bremsen und scharfe Rücksetzer verstärken. F-NEWS hatte bereits erklärt, warum Anleger bei fallenden Goldkursen nicht blind zugreifen sollten.

Ein dauerhafter Preissturz folgt daraus jedoch nicht automatisch. Russland hält weiterhin mehr als 2.280 Tonnen Gold, und weltweit wollen zahlreiche Zentralbanken ihre Reserven ausbauen. Laut World Gold Council erwarten 89 Prozent der befragten Notenbanker, dass die globalen Goldbestände der Zentralbanken in den kommenden zwölf Monaten steigen. Der langfristige Trend zur Absicherung gegen Währungs-, Schulden- und Sanktionsrisiken bleibt damit bestehen.

Für private Käufer bleibt Gold deshalb Versicherung und Spekulationsobjekt zugleich. Wer nur auf die russischen Verkäufe schaut, greift zu kurz. Entscheidend sind auch Dollar, Zinsen, ETF-Ströme, geopolitische Risiken und die Käufe anderer Zentralbanken. Wie schnell aus einer Korrektur ein heftiger Ausverkauf werden kann, zeigte F-NEWS bereits beim Einbruch von Gold und Silber und den Folgen für die Vermögenssicherung.

Moskaus Griff in den Tresor ist daher vor allem ein Warnsignal über Russlands Staatsfinanzen. Der Markt kann 44 Tonnen verkraften. Sollte Russland aber dauerhaft in diesem Tempo weiterverkaufen und weitere Zentralbanken folgen, würde aus dem einzelnen Warnsignal ein ernsthafter Belastungsfaktor für den Goldpreis.