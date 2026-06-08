Gold und Silber gingen mit einem heftigen Rückschlag aus der Handelswoche. Der Goldpreis fiel am Freitag am Spotmarkt um rund 3,4 Prozent auf etwa 4.329 Dollar je Feinunze. Silber traf es mit gut acht Prozent noch härter: Am Ende standen knapp 67,80 Dollar. Umgerechnet waren das bei Handelsschluss grob 3.755 Euro für Gold und 58,80 Euro für Silber. Wer Edelmetalle als Krisenvorsorge betrachtet, sollte sich von solchen Ausschlägen weder in Panik versetzen noch zum blinden Nachkauf treiben lassen.

Auslöser des Abverkaufs waren vor allem überraschend robuste US-Arbeitsmarktdaten. Nach Angaben des US Bureau of Labor Statistics entstanden im Mai außerhalb der Landwirtschaft 172.000 neue Stellen, die Arbeitslosenquote lag bei 4,3 Prozent. Das dämpfte die Hoffnung auf rasche Zinssenkungen der US-Notenbank. Der Dollar zog an, die Renditen stiegen und zinslose Edelmetalle gerieten unter Druck.

Gold bleibt Versicherung, nicht Renditemaschine

Der Rücksetzer ändert nichts an den großen Treibern: hohe Staatsschulden, geopolitische Konflikte, Zweifel an Papierwährungen und massive Käufe der Zentralbanken. Der World Gold Council sieht für 2026 je nach Konjunkturverlauf eine breite Spanne. Im Basisszenario könnte Gold seitwärts laufen. Bei schwächerem Wachstum und sinkenden Zinsen wären fünf bis 15 Prozent Plus denkbar, in einer schweren Vertrauens- und Schuldenkrise sogar 15 bis 30 Prozent. Entspannung, höhere Zinsen und ein stärkerer Dollar könnten dagegen einen Rückgang von fünf bis 20 Prozent auslösen.

J.P. Morgan bleibt deutlich optimistischer. Die Bank hält laut ihrer Goldprognose für 2026 rund 5.000 Dollar je Unze bis zum vierten Quartal für möglich. Als wichtigste Stützen nennt sie anhaltende Käufe von Zentralbanken und Investoren. Das ist keine Garantie. Es zeigt aber, dass der aktuelle Preisrutsch von großen Marktteilnehmern bislang eher als Schwankung innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrends gesehen wird.

Silber bietet mehr Chance und mehr Fallhöhe

Silber ist nicht einfach das billigere Gold. Es ist zugleich Krisenmetall und Industrierohstoff. Elektronik, Stromnetze, Fahrzeuge, Solartechnik und KI-Rechenzentren sorgen für reale Nachfrage. Das Silver Institute verweist auf Rekordwerte beim industriellen Verbrauch und strukturelle Impulse aus Elektrifizierung und Digitalisierung. Genau diese Doppelrolle macht Silber interessant, aber nervös: Droht eine Rezession, wird es zusammen mit anderen Industriemetallen verkauft. Kehrt die Knappheitsangst zurück, kann es schneller steigen als Gold.

Für deutsche Käufer kommt ein handfester Nachteil hinzu. Anlagegold ist nach Paragraf 25c Umsatzsteuergesetz grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit. Bei physischem Silber fallen regelmäßig 19 Prozent Umsatzsteuer an, sofern keine besondere Differenzbesteuerung greift. Dazu kommen meist höhere Händleraufschläge, mehr Platzbedarf und größere Spannen beim Wiederverkauf. Silber muss daher erst kräftiger steigen, bevor ein privater Käufer tatsächlich im Gewinn liegt.

Was sich zur Vermögenssicherung wirklich lohnt

Liquidität zuerst: Eine Bargeld- und Kontoreserve für mehrere Monatsausgaben gehört vor jedes Edelmetall. Gold bezahlt keine unerwartete Rechnung, wenn es gerade mit Verlust verkauft werden müsste.

Eine Bargeld- und Kontoreserve für mehrere Monatsausgaben gehört vor jedes Edelmetall. Gold bezahlt keine unerwartete Rechnung, wenn es gerade mit Verlust verkauft werden müsste. Gold als Kern: Wer sich gegen Währungs-, Banken- und Staatsschuldenrisiken absichern will, fährt mit gängigen Goldmünzen oder kleineren Barren meist ruhiger. Sie sind weltweit handelbar, kompakt und steuerlich günstiger.

Wer sich gegen Währungs-, Banken- und Staatsschuldenrisiken absichern will, fährt mit gängigen Goldmünzen oder kleineren Barren meist ruhiger. Sie sind weltweit handelbar, kompakt und steuerlich günstiger. Silber als Beimischung: Silber passt zu Anlegern, die stärkere Schwankungen aushalten und auf industrielle Knappheit setzen. Als alleiniger Krisenschutz ist es wegen Steuer, Aufgeld und Volatilität die schwächere Wahl.

Silber passt zu Anlegern, die stärkere Schwankungen aushalten und auf industrielle Knappheit setzen. Als alleiniger Krisenschutz ist es wegen Steuer, Aufgeld und Volatilität die schwächere Wahl. Gestaffelt kaufen: Nach einem jahrelangen Preisanstieg alles auf einen Termin zu setzen, ist unnötig riskant. Mehrere Käufe über Monate reduzieren das Risiko eines schlechten Einstiegs.

Nach einem jahrelangen Preisanstieg alles auf einen Termin zu setzen, ist unnötig riskant. Mehrere Käufe über Monate reduzieren das Risiko eines schlechten Einstiegs. Verwahrung mitdenken: Heimtresor, Bankschließfach und versicherte Lagerung haben jeweils eigene Kosten und Risiken. Was im Ernstfall nicht erreichbar oder nicht versichert ist, schützt das Vermögen nur auf dem Papier.

Die nüchterne Reihenfolge lautet deshalb: Reserve aufbauen, Schulden mit hohen Zinsen abbauen, Vermögen streuen und erst dann Edelmetalle beimischen. Für den defensiven Teil spricht mehr für Gold. Silber ist die schärfere Wette auf Knappheit und Geldentwertung. Wer beides verwechselt, kauft vermeintliche Sicherheit und erhält in Wahrheit ein Spekulationsdepot.

Hinweis: Der Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Kurse und Umrechnung beziehen sich auf den Handelsschluss vom 5. Juni 2026.