Hantavirus im Sperma: Wie aus einer Einzelfallstudie die nächste Angstmaschine wird

Jetzt bekommt der Hantavirus-Ausbruch auf der MV Hondius seine nächste Eskalationsstufe: Nicht mehr nur Quarantäne, Kontaktverfolgung und Kreuzfahrtschiff-Cluster, sondern plötzlich Sperma, Sex und sechs Jahre. Genau so funktioniert moderne Gesundheitskommunikation, wenn eine reale medizinische Frage in eine maximale Schlagzeile verwandelt wird.

Der aktuelle Aufreger geht auf eine Studie aus dem Jahr 2023 zurück. Forscher beschrieben darin einen 55-jährigen Schweizer Patienten, der sich 2016 nach einer Reise durch Südamerika mit dem Andesvirus infiziert hatte. In seinen Spermaproben ließ sich noch fast sechs Jahre später virale RNA nachweisen, wie die Studie in Viruses dokumentiert. Das ist wissenschaftlich interessant. Es ist aber nicht dasselbe wie der Nachweis, dass ein Genesener sechs Jahre lang sexuell ansteckend ist.

Der entscheidende Unterschied verschwindet in vielen Schlagzeilen: Nachgewiesen wurde virales Erbmaterial, nicht erfolgreich isoliertes infektiöses Virus. Die Autoren schreiben selbst, dass die Virusisolation in den untersuchten Proben nicht gelang. Sie betonen außerdem, dass sexuelle Übertragung beim Andesvirus bislang nicht dokumentiert ist und dass offen bleibt, ob eine solche Persistenz bei einer größeren Gruppe von Überlebenden überhaupt vorkommt. Mit anderen Worten: Die Studie liefert ein Warnsignal. Sie liefert keinen Beweis für eine neue Seuchenrealität.

Trotzdem ist der Stoff natürlich perfekt für die Panikmaschine. Ein tödliches Virus, ein Kreuzfahrtschiff, Quarantäne, internationale Rückholflüge, dann der Satz: im Sperma bis zu sechs Jahre. Mehr braucht es nicht, damit aus einer eng begrenzten Fachfrage ein öffentlicher Angstverstärker wird.

Die reale Lage ist ernst genug, auch ohne Dramaturgie. Die Weltgesundheitsorganisation meldete am 13. Mai insgesamt elf Fälle im Zusammenhang mit der MV Hondius, darunter drei Todesfälle. Acht Fälle waren laborbestätigt, zwei galten als wahrscheinlich, ein Fall war noch nicht abschließend geklärt. Als Erreger wurde das Andesvirus bestätigt, eine Hantavirus-Variante aus Südamerika, bei der begrenzte Mensch-zu-Mensch-Übertragung bekannt ist. Die WHO bewertet das Risiko für Personen an Bord als moderat, für die Weltbevölkerung aber weiterhin als niedrig.

Auch die WHO zieht eine klare Linie: Für Menschen außerhalb des Schiffskontexts und ohne engen Kontakt zu bestätigten Fällen sei die Wahrscheinlichkeit einer Infektion niedrig. Das Virus verbreitet sich nicht wie eine normale Erkältung durch den Alltag. Es braucht in der Regel engen, längeren Kontakt, Körperflüssigkeiten, belastete Innenräume oder die klassische Exposition gegenüber infizierten Nagetieren und deren Ausscheidungen. Genau deshalb laufen Kontaktverfolgung, Isolation und Quarantäne nur für Hochrisikokontakte. Das ist nicht automatisch der Auftakt einer neuen Pandemieerzählung.

WHO und ECDC verweisen auf eine mögliche Inkubationszeit von bis zu 42 Tagen und empfehlen entsprechende Überwachung oder Quarantäne für enge Kontakte. Auf einem Schiff mit älteren Passagieren, gemeinsam genutzten Innenräumen und mehreren schweren Fällen ist das keine Bagatelle.

Aber aus Vorsicht wird schnell ein Kommunikationsproblem. Sobald einzelne Studienbefunde mit maximaler Reichweite verkauft werden, kippt die Risikoeinordnung. Dann steht nicht mehr im Vordergrund, dass es sich um einen seltenen Andesvirus-Ausbruch mit klar umrissenem Expositionskreis handelt. Im Vordergrund steht die Suggestion: Wer genesen ist, könnte noch jahrelang eine Gefahr sein. Genau dieser Sprung ist wissenschaftlich bisher nicht gedeckt.

Die Studie selbst ist deutlich nüchterner als die Schlagzeilen. Sie sagt: Bei einem Patienten blieb Andesvirus-RNA fast sechs Jahre in Spermaproben nachweisbar. Sie sagt nicht: Genesene Männer stecken jahrelang ihre Partner an. Sie sagt auch nicht: Die Allgemeinbevölkerung muss neue Angst vor Hantavirus-Sex haben. Zwischen diesen Aussagen liegt der Unterschied zwischen Forschung und Alarmismus.

Das Muster kennen wir inzwischen: Ein reales Risiko wird gefunden, eine dünne Datenlage wird hochgezogen, Behörden prüfen Vorsichtsmaßnahmen, Medien übersetzen das Ganze in Angstbilder. Am Ende bleibt beim Publikum hängen: Schon wieder ein Virus, schon wieder Quarantäne, schon wieder neue Regeln für Körper und Alltag.

Beim Hantavirus wäre mehr Nüchternheit und mehr Skepsis gegenüber Medien wie Behörden angebracht. Wie „Corona“ gezeigt hat, kann die anfängliche Besonnenheit schnell in globale Pandemiehysterie umschlagen, wenn es – von wem auch immer – gewünscht wird.

Quellen: BILD, The Telegraph, WHO Disease Outbreak News DON601, ECDC, Viruses/MDPI — 15. Mai 2026