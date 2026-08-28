Gold-Token im Check: Wo Gold dahintersteckt – und wo Betrug lauert

Gold in der Wallet klingt nach einem einfachen Sicherheitsversprechen. Doch ein goldgedeckter Token ist kein digitaler Goldbarren, sondern ein Anspruch gegenüber einem privaten Herausgeber. Wie Coinzeitung erklärt, entscheidet nicht der Aufdruck „goldgedeckt“, sondern ob die Reserve tatsächlich nachweisbar ist, wer sie verwahrt und ob Tokenhalter ihr Gold im Ernstfall auch zurückerhalten.

Bei den etablierten Angeboten soll ein Token meist einer Feinunze Gold entsprechen. Das ermöglicht den Handel rund um die Uhr, den Kauf kleiner Teilbeträge und den Einsatz in Wallets oder DeFi-Anwendungen. Dafür kommt eine Kette neuer Abhängigkeiten hinzu: Herausgeber, Verwahrer, Smart Contract und Handelsplattform müssen funktionieren. Wer den Token nur auf einer Börse hält, hat im Zweifel keinen Zugriff auf das Gold, sondern lediglich ein Guthaben beim Anbieter.

PAX Gold, kurz PAXG, gilt im Vergleich als eines der transparenteren Modelle. Paxos ordnet nach eigenen Angaben Token anteilig London-Good-Delivery-Gold zu, veröffentlicht regelmäßig Reserveberichte und lässt Bestände bestätigen. Das ist besser als ein bloßes Werbeversprechen, aber keine Staatsgarantie. Entscheidend bleiben die Vertragsbedingungen, die tatsächliche Verwahrung und die Frage, ob die Angaben im Krisenfall durchsetzbar sind.

Tether Gold, XAUT, ist ebenfalls ein großes Angebot und soll laut Herausgeber durch Goldbarren gedeckt sein. Für kleine Anleger liegt die praktische Hürde beim Rücktausch: Tether verweist für die physische Einlösung auf Größenordnungen von etwa 430 XAUT. Wer nur einen kleinen Tokenbestand besitzt, kann nicht einfach einen Barren abholen. Er ist darauf angewiesen, seine Token am Markt zu verkaufen oder die angebotenen Abwicklungswege zu nutzen.

Der Name Gold schützt auch nicht vor Betrug. Beim Projekt My Big Coin waren die Behauptungen über Golddeckung nach Feststellungen der US-Terminmarktaufsicht CFTC falsch; der Gründer wurde strafrechtlich verurteilt. Beim Meta 1 Coin warben die Verantwortlichen laut US-Börsenaufsicht SEC mit angeblichen Milliardenwerten in Gold und Fantasierenditen. Gerade garantierte Gewinne, Zeitdruck und Empfehlungsprovisionen sind Warnzeichen, nicht Qualitätsmerkmale.

Wer Gold-Token prüft, sollte deshalb nach dem konkreten Rechtsanspruch, der Verwahrung, unabhängigen Reserveberichten und den Regeln für den Rücktausch fragen. Auch die korrekte Smart-Contract-Adresse ist wichtig, weil Betrüger Namen und Kürzel kopieren. F-NEWS hat bereits über Sicherheitsrisiken rund um Wallets berichtet: Die Blockchain schützt nicht vor Fehlern, Ausfällen oder zwischengeschalteten Unternehmen.

Gold-Token können Gold beweglich machen. Sie ersetzen aber weder die eigene Prüfung noch physisches Edelmetall im eigenen Zugriff. Wer Krisenvorsorge ernst nimmt, sollte auch die Grenzen digitaler Werte kennen. F-NEWS hat erklärt, wann Krypto, Bargeld und andere Vorsorgebausteine jeweils an ihre Grenzen stoßen. Die wichtigste Regel bleibt: Nicht das Wort Gold kaufen, sondern die belegbare Deckung dahinter.