Bankenkrise, Kontensperre, Inflation oder Stromausfall: Wer Kryptowährungen als Krisenvorsorge betrachtet, muss zuerst klären, vor welcher Krise er sich schützen will. Bitcoin kann Vermögen außerhalb des Bankensystems sichern und über Grenzen transportierbar machen. Bei einem flächendeckenden Blackout lässt sich damit an der Supermarktkasse jedoch kaum bezahlen. Krypto ist deshalb weder nutzlos noch die eine Lösung für jeden Notfall.

Die größte Stärke von Bitcoin liegt in der Selbstverwahrung. Wer seine privaten Schlüssel selbst kontrolliert, braucht keine Bankfreigabe, um über sein Guthaben zu verfügen. Eine Bank kann die Wallet nicht wegen eines verdächtigen Zahlungseingangs sperren. Auch eine Regierung kann eine Transaktion nicht durch einen einfachen Anruf beim Kontoführer stoppen. Genau dieser Unterschied wird bei Bankenpleiten, Kapitalverkehrskontrollen oder politisch motivierten Kontosperren wichtig.

Diese Unabhängigkeit besteht allerdings nur, wenn die Coins tatsächlich in einer eigenen Wallet liegen. Guthaben auf einer Kryptobörse sind kein selbstverwahrtes Krisengeld. Die Plattform kontrolliert die Schlüssel, kann Auszahlungen begrenzen und selbst insolvent werden. Der Zusammenbruch von FTX hat gezeigt, wie schnell vermeintlich vorhandene Kryptowerte im Zugriff eines zentralen Unternehmens verschwinden können.

Bitcoin schützt außerdem nicht zuverlässig vor kurzfristigen Wertverlusten. In einer Finanzpanik kann der Kurs stark fallen, gerade wenn Anleger schnell Liquidität benötigen. Als langfristiger Schutz vor Geldmengenausweitung und politisch gesteuerter Entwertung besitzt die begrenzte Menge von Bitcoin ein starkes Argument. Für die Miete der kommenden Woche bleibt ein schwankender Kurs dennoch ein reales Risiko.

Stablecoins wie USDT oder USDC vermeiden einen Teil dieser Schwankungen, weil sie an den Dollar gekoppelt sind. Sie können in Ländern mit schwacher Währung einen schnellen digitalen Zugang zu einer stabileren Recheneinheit schaffen. Dezentral sind sie deshalb noch lange nicht. Hinter ihnen stehen Unternehmen, Bankkonten und Rücklagen. Herausgeber können Adressen auf Sperrlisten setzen, Behörden können eingreifen und eine Krise der Reservebanken kann den Rücktausch gefährden.

Bei einem Stromausfall stößt jede Kryptowährung an eine banale Grenze. Wallet, Mobilfunknetz, Internetzugang und Händlertechnik benötigen Energie. Transaktionen lassen sich technisch auch über Satelliten, Funknetze oder später zu übertragende Signaturen vorbereiten. Für den normalen Haushalt sind solche Verfahren jedoch keine belastbare Soforthilfe. Wenn Kartenterminals und Mobilfunk ausfallen, ist Bargeld zunächst überlegen.

Eine vernünftige Vorsorge verteilt deshalb die Risiken. Eine Bargeldreserve deckt einige Tage grundlegender Ausgaben ab. Selbstverwahrter Bitcoin kann einen Teil des längerfristigen Vermögens aus dem Bankensystem herauslösen. Ein begrenzter Stablecoin-Bestand kann für schnelle Zahlungen oder den Schutz vor einer kollabierenden Landeswährung sinnvoll sein. Bankguthaben bleibt für laufende Rechnungen und den gewöhnlichen Zahlungsverkehr praktisch.

Entscheidend ist die Sicherung der Wallet. Die Wiederherstellungswörter dürfen weder als Handyfoto noch in einer unverschlüsselten Cloud liegen. Wer sie verliert, verliert im Ernstfall auch den Zugriff auf sein Vermögen. Wer sie offen herumliegen lässt, übergibt jedem Finder den vollständigen Schlüssel. Eine physische Sicherung an einem geschützten Ort und eine getestete Wiederherstellung sind wichtiger als das neueste Wallet-Modell.

Auch kleine Testtransaktionen gehören zur Vorbereitung. Eine Wallet, die erst während einer Bankenpanik eingerichtet wird, schafft neue Fehlerquellen. Empfang, Versand, Gebühren und Wiederherstellung sollten vorher verstanden werden. Krisenvorsorge beginnt nicht mit dem Kauf eines Tokens, sondern mit der Fähigkeit, ihn ohne fremde Hilfe sicher zu verwalten.

Krypto eignet sich also als Bestandteil einer Krisenreserve, nicht als Ersatz für jede andere Vorsorge. Bitcoin schützt vor dem Zugriff zentraler Finanzintermediäre. Stablecoins können Währungsrisiken abfedern, bringen aber neue Abhängigkeiten mit. Bargeld funktioniert ohne Konto, solange Geschäfte es annehmen. Wer diese Werkzeuge kombiniert, ist besser vorbereitet als jemand, der seine gesamte Sicherheit einer Bank, einer Börse oder einem einzigen digitalen System anvertraut.