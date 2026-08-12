Gesichtserkennung in Frankfurt: Polizeistaat spielt sich als Lebensretter auf

Die Frankfurter Polizei feiert einen weiteren „erfolgreichen Einsatz“ ihrer biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung. Am Montagvormittag wurde ein vermisster 52-Jähriger im Bahnhofsgebiet von Kameras erfasst, durch künstliche Intelligenz erkannt und anschließend von einer Streife zurück in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann galt laut Polizei als dringend behandlungsbedürftig und akut eigengefährdet.

Nach der Mitteilung des Polizeipräsidiums Frankfurt hatte der Mann seine Station verlassen. Das Krankenhaus meldete ihn als vermisst. Daraufhin wurde sein Fahndungsbild in das System eingespeist. Gegen 10:20 Uhr meldete die Technik einen Treffer im Bereich des Kaisertors. Ein Mitarbeiter im Video-Operation-Center prüfte das Kamerabild, ein Streifenteam kontrollierte die Person und brachte sie zurück.

Dass der Mann gefunden wurde, ist erfreulich. Die Polizei nutzt den Fall jedoch zugleich als Werbeschaufenster für eine Technik, die sämtliche Menschen im Kamerabereich biometrisch erfasst und ihre Gesichter automatisiert mit Fahndungsbildern abgleicht. In ihrer Mitteilung spricht sie vom „Mehrwert moderner und zuverlässiger Technik bei der Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“. Der Polizeistaat präsentiert sich damit als Lebensretter.

Die Rechtsgrundlage steht in Paragraf 14 Absatz 9 des Hessischen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes. Sie erlaubt die gezielte Suche nach bestimmten Vermissten sowie Opfern von Entführung, Menschenhandel oder sexueller Ausbeutung. Das ändert nichts am technischen Vorgang: Sobald das System eingeschaltet ist, werden die Gesichter aller Passanten im überwachten Bereich analysiert. Die weit überwiegende Mehrheit hat mit der Fahndung nichts zu tun.

Frankfurt setzt die KI-gestützte Gesichtserkennung im Bahnhofsviertel seit Juli 2025 ein. Bürgerrechtler sehen darin einen massenhaften Eingriff in die Privatsphäre und ein erhebliches Missbrauchspotenzial. Gegen die Überwachung läuft eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt. Besonders betroffen sind Anwohner, Beschäftigte und Besucher, die sich dem Kameranetz kaum entziehen können.

F-News hat den Ausbau des Überwachungsstaates mit Gesichtserkennung und Datenspeicherung bereits ausführlich dokumentiert. Ein weiterer Bericht zeigte, dass ein KI-Treffer nach richterlicher Auffassung allein nicht einmal für einen Haftbefehl genügt. Maschinen liefern Wahrscheinlichkeiten, keine unfehlbaren Wahrheiten.

Genau darin liegt die politische Wirkung solcher Erfolgsmeldungen. Ein glücklicher Einzelfall soll Vertrauen in eine Infrastruktur schaffen, die dauerhaft jeden erfasst. Heute dient der flächendeckende Gesichtsabgleich der Suche nach einem gefährdeten Vermissten. Welche Fahndungslisten morgen eingespeist werden, entscheidet nicht die Kamera, sondern der Staat.